02.02.2017 02:46:59

RTÜK'ten 'son dakikaya' yayın yasağı

Radyo Televizyon Üst Kurulu, OHAL kapsamında son dakika haberlerine yasak getirdi...

Ajanslarda yer alan habere göre, Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Yardımcısı İlker Ilgın, İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Mehmet Çakıltaş, önceki gün yayıncı kuruluşların temsilcilerini toplayarak kanun hükmünde kararnamelerle getirilen yayın yasaklarını anlattı. Toplantıda, yasaklara uyulmaması halinde uygulanacak cezalar aktarıldı. Toplantı sonrası hazırlanan bilgi notunda şu ayrıntılar yer aldı:

YASAĞIN KAPSAMI

“Resmi makamlarca dağıtılan görüntü ve bilgiler dışındaki varsa patlama, yaralanan ya da hayatını kaybedenlere ait görüntü, olay anı ve sonrası vatandaşların yaşadığı korku ve paniği gösteren görüntüler, fail ve olaya iştirak etme şüphesi bulunanların isimleri, soruşturmanın gizliliğini ihlal edebilecek benzer bilgi, sunucu veya muhabirlerin ajitasyon içeren abartılı ifadeleri, terör örgütlerinin amaçlarına hizmet edebilecek yayınlar, olayın sıcaklığı geçmesine rağmen gün boyu ekranda kalan son dakika, sıcak haber gibi yazılar, yayın akışının kesilerek sürekli yayın yasağına neden olan olaya ilişkin görüntülere yer verilmesi yayın yasağının kapsamında değerlendirilecek.

3'ÜNCÜDE İPTAL

İstanbul, İzmir, Antalya gibi marka şehirlere, havaalanları gibi kritik tesislere saldırılara ilişkin terör örgütlerinin amaçlarına hizmet edebilecek yayınlar, yayın yasağının kapsamında değerlendirilecek. İhlali yapan kanalın yayını önce 1 gün durdurulacak. Bir yıl içinde tekrarı halinde yayınlar 5 güne kadar, ikinci tekrarı halinde 15 güne kadar durdurulacak. Üçüncü kez tekrar edilmesi halinde ise medya hizmet sağlayıcının lisansı iptal edilecek.”

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