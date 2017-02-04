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RTÜK Başkanı Yerlikaya'dan 'son dakika' açıklaması
04.02.2017 12:41:02

RTÜK Başkanı Yerlikaya'dan 'son dakika' açıklaması

RTÜK Başkanı Yerlikaya, 'Son dakika yasak değil. 'Son dakika' diye olayı verirsiniz. Bir saat, iki saat, beş saat hatta iki gün 'son dakika' diye veriyorlar. Sanki yeni bir haber gibi görülüyor. Biz buna karşıyız.' dedi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı İlhan Yerlikaya, yaptığı açıklamada, olağanüstü hal (OHAL) kapsamında yayınlanan 680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye (KHK) ilişkin yayıncılara yönelik bir bilgilendirme toplantısı yaptıklarını söyledi. Yerlikaya, bu KHK'ya göre, mahkeme veya başbakanlıkça getirilen yayın yasağı ve kısıtlamalarına aykırı yayın yapılması halinde, medya hizmet sağlayıcı kuruluşlarının programlarının bir gün, bir yıl içinde aykırılığın tekrarı halinde 5 güne kadar, ikinci kez tekrarı halinde ise 15 güne kadar yayınlarının durdurulacağını, üçüncü kez tekrar halinde ise yayın lisansının iptaline karar verilebileceğini hatırlattı.

Yerlikaya, toplantıya kendisinin ve üst kurul üyelerinin "baskı yapıldığı" düşünülmesin diye katılmadığını, bilgilendirmeyi hukuk müşaviri ve hukukçu olan başkan yardımcılarının yaptığını aktararak, "Toplantı bir bilgilendirme toplantısıydı. Asla sansür değildir. Ama bu konu çok hassastır. KHK da bunun göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Teröristlerin amacının eylemlerini daha fazla kişiye duyurmak olduğunu, bu çerçevede bazı yayınların adeta teröre oksijen taşıdığını belirten Yerlikaya, terör olayının ardından, bazı televizyon kanallarının konuya ilişkin yayınları bir iki gün sürekli ekranda tuttuğuna dikkati çekti. Yerlikaya, "Eylemi gerçekleştirmiş arkasından yayın yoluyla eğer biz bunu bir gün iki gün, sürekli gündemde tutarsak terörün aleyhine konuşsak da lehine oluyor. Çünkü burada terörün amacı zaten gündem oluşturmak, kaos yaratmak ve toplumu endişeye sürüklemek. Siz iki gün, 'son dakika' diye bunu anlatırsanız tam da terörün amacına hizmet etmiş oluyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

'SON DAKİKA' YAZISINI GÖREN YAŞLILAR TEDİRGİN OLUP ARIYOR

Bu konuda vatandaşlardan da sürekli telefon ve mail aldıklarını anlatan Yerlikaya, sürekli ekranda "son dakika" yazısını gören yaşlıların tedirgin olduğunu ve kendilerini arayarak, "Ben kalp hastasıyım, kalp krizinden öleceğim ne olur öyle yapmasınlar" dediklerini aktardı.

Yerlikaya, bu konunun terör eylemleri kadar önemli olduğunun altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Adeta teröre oksijen pompalamak gibi oluyor. 'Son dakika' yasak değil. 'Son dakika' diye olayı verirsiniz. Ondan sonra bunu, bir saat, iki saat, beş saat hatta iki gün 'son dakika' diye veriyorlar. 'Son dakika' diye bir gün önceki haberi veriyorlar. Sürekli değişik görüntülerle de olunca da sanki yeni bir haber gibi görülüyor. Dolayısıyla biz buna karşıyız. Yani ilk olduğunda geriden görüntüyle 'son dakika' diye verdin, ondan sonra çık, yayın akışını değiştirme."

'YASALARIN BİZE VERDİĞİ YETKİYİ KULLANACAĞIZ'

Toplantının gizli olmadığını, tüm üst kurul üyelerinin de bilgisi bulunduğunu kaydeden Yerlikaya, toplantının içeriğinin çarpıtıldığını ve RTÜK'ün baskı altını alınmaya çalışıldığını söyledi. Buna izin vermeyeceklerini dile getiren Yerlikaya, "Bu tür şeylerle baskı altına alınmayız. Yasalar neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. Çünkü terörün bu ülkeden kovulup, gönderilmesini ülkemizin huzur ve refah içerisinde olmasını istiyoruz. Yasaların bize verdiği yetkiyi de bu anlamda kullanacağız. Ondan sonra, 'bu cezalar niye böyle oldu, ağır oldu' şeklinde sızlanmasınlar diye bunu anlatmaya çalıştık. Ama bunun başka noktalara çekilmesi bizi üzdü." diye konuştu.

RTÜK Başkan İlhan Yerlikaya, zaman zaman reyting kaygısıyla ihlaller yapıldığına dikkati çekerek, "Biz müeyyideleri yayın yapıldıktan sonra uygularız. Önceden sansür makamı değiliz. Toplantıda, 'ben sadece hoş geldiniz şu konularda bilgilendirileceksiniz' dedim, sonra toplantıdan çıktım. Arkadaşlarımız yayıncıların sorularına cevap verdi, nelere dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Birtakım yayın organları şimdi RTÜK aleyhine yayına başladılar. Biz, toplum için sizin için hepimiz için söylüyoruz. Bundan rahatsız olacak ne var?" şeklinde konuştu.



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