11.05.2017 16:17:21

Royal tatlı su kaplumbağaları yumurtadan çıktı

Kamboçya'da nesli tükenme tehlikesinde olan hayvanlar arasındaki Royal kaplumbağaları başarılı bir şekilde yumurtadan çıktı.

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Kamboçya'da nesli tükenme tehlikesinde olan hayvanlar arasındaki Royal kaplumbağaları başarılı bir şekilde yumurtadan çıktı.Kamboçya'nın Koh Kong bölgesindeki Koh Kong Sürüngenleri Koruma Merkezinde, 'Batagur Affinis' olarak da bilinen tatlı su kaplumbağası Royal kaplumbağalar başarılı bir şekilde yumurtalarından çıktı. Doğa ve Doğal Kaynakların Korunması Uluslararası Birliği, Royal kaplumbağaları nesli tehlikede olan hayvanlar arasında kırmızı listede gösterdi.