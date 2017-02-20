20.02.2017 14:28:22

Rövanş maçının hakemi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında İstanbul'da oynanacak Fenerbahçe-Krasnodar maçını Polonya Futbol Federasyonundan Paweł Raczkowski yönetece

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında İstanbul'da oynanacak Fenerbahçe-Krasnodar maçını Polonya Futbol Federasyonundan Paweł Raczkowski yönetecek.Çarşamba günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksinde oynanacak maçta Paweł Raczkowski'nin yardımcılıklarını Tomasz Listkiewicz ve Michal Obukowicz yapacak. Radosław Siejka'nın dördüncü hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın ilave yardımcı hakemleri ise Tomasz Musiał ve Tomasz Kwiatkowski.Müsabaka saat 20.00'de başlayacak.