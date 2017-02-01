01.02.2017 15:26:53

Rotary'den konser

Rotary 2440. Bölge Federasyonu'na bağlı Bursa Gökdere Rotary Kulübü, Aziz Torun Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi yararına Türk sanat müziği konseri düzenledi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Rotary 2440. Bölge Federasyonu'na bağlı Bursa Gökdere Rotary Kulübü, Aziz Torun Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi yararına Türk sanat müziği konseri düzenledi.Gökdere Rotary Kulübü Başkanı Taner Şeker, Türk sanat müziği konserini her yıl düzenlediklerini belirterek, maksatlarının toplumda sanata olan ilgiyi arttırmak olduğunu söyledi. Şeker, konsere Bursa'daki Rotary kulüplerinin üyelerinin ve eşlerini gösterdiği ilgiden memnun olduklarını belirtti.Rotary 2440. Bölge Federasyonu Başkanı İsmail Rodoplu da konser öncesinde yaptığı konuşmada, Rotary'nin bu hizmet yılında, "Rotary insanlığa hizmet eder" sloganını benimsediğine vurgu yaparak, "2440. Bölge Federasyonu olarak, Uluslarası Rotary Dönem Başkanı John Germ'in liderliğinde tüm dünyada önemli hizmetler gerçekleştiriyoruz" dedi.2440. Bölge Federasyonu'na bağlı kulüplerden bu yıl, kültür sanat ve Cumhuriyet kazanımları projelerine ağırlık vermelerini istediğini söyleyen Rodoplu, Gökdere Rotary Kulübü'nün düzenlediği konserin bu yıl daha büyük ilgi gördüğünü söyledi.