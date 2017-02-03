Barcelona'nın ve Brezilya futbolunun efsane ismi Ronaldindo, cumartesi günü İstanbul'da olacağını açıkladı.
Ronaldinho yarın Türkiye'ye geliyor Türk kulüplerinin uzun uğraşlarına rağmen bir türlü transfer etmeyi başaramadığı Ronaldinho, sonunda ülkemize adım atmaya hazırlanıyor.
Ronaldinho yarın Türkiye'ye geliyor Brezilyalı futbol efsanesi, resmi Twitter hesabından yayınladığı kısa videoda "İstanbul'daki dostlarım, Cumartesi orada olacağız. Görüşürüz!" diyerek, kısa süre sonra Türkiye'de olacağının mesajını verdi.