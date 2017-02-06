06.02.2017 10:38:55

Romenler istifa bekliyor

Romanya'da hükümet karşıtı gösteriler ikinci haftasına girdi. Dün başkent Bükreş'te düzenlenen eyleme yarım milyonu aşkın kişinin katıldığı tahmin ediliyor.

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Romanya'da hükümet karşıtı gösteriler ikinci haftasına girdi. Dün başkent Bükreş'te düzenlenen eyleme yarım milyonu aşkın kişinin katıldığı tahmin ediliyor.Af ve ceza kanununda değişiklik kararnamelerine tepki gösteren hükümet karşıtı protestocular hafta sonu da devam etti. Protestolar üzerine Sosyal Demokrat Parti iktidarı, yolsuzluk suçlamasından hüküm giyenlerin cezasını hafifletmeyi öngören kararnameyi geri çekti.Ancak yüz binlerce kişi Başbakan'ın da istifası etmesi gerektiğini söyleyerek sokaklarda gösterilerine devam etti.Hükümet binası önünde toplanan protestocular, Romanya, AB, NATO ve ABD bayraklarıyla katıldıkları eylemde, "Burada sadece hükümeti değiştirme talebiyle de toplanmadık. Bu genel olarak toplumla ilgili. Yalnızca kendi çıkarları için yasa yapan bir avuç insanla ilgili değil" dedi.1989'da komünizmin çöküşünden bu yana düzenlenen en büyük eylemlerde istifası istenen Başbakan Sorin Grindeanu ise katıldığı bir TV programında "istifamı gerektiren bir yok, istifa etmeyeceğim" diye cevap verdi.Yolsuzluğa yasal kılıf' olarak nitelendirilen kararname belirli suçlardan beş yıldan az hapis cezası almış kişilerin affını öngörüyordu. Başbakan Sorin Grindeanu tasarıyı 2 bin 500'e yakın mahkum serbest kalacağı ve böylece kalabalık cezaevlerinde de rahatlama olacağı gerekçesiyle savunuyordu.