27.12.2016 16:46:58

Romanya'da Türk Başbakan adayına veto

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, ülkenin başbakanı olarak önerilen Sevil Shhaideh'i veto etti

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Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, ülkenin başbakanı olarak önerilen Sevil Shhaideh'i veto etti.Romanya'da 11 Aralık'ta yapılan genel seçimin galibi Sosyal Demokrat Partinin lideri Liviu Dragnea, Sevil Shhaideh'i başbakan olarak önerdi. Shhaideh'in başbakan olarak göreve başlayabilmesi için Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ve parlamento tarafından onaylanması gerekiyor. Kararını bugün veren Romanya Cumhurbaşkanı Ioannis, Sosyal Demokrat Partinin adayı Sevil Shhaideh'i veto etti. Sevil Shhaideh hakkındaki argümanları lehinde ve aleyhinde değerlendirdiğini dile getiren Romanya Cumhurbaşkanı, "Öneriyi kabul etmemeye karar verdim. PSD koalisyonuna başka bir öneride bulunmasını söyledim" dedi. Ioannis, Sevil Shhaideh'i neden veto ettiğine dair herhangi bir gerekçe açıklamadı.Sevil Shhaideh'i Başbakan olarak onaylansaydı ülkenin ilk Müslüman kadın başbakanı olacaktı.