04.02.2017 22:06:05

Romanya'da iktidar tartışmalı 'yolsuzluk yasasını' iptal edecek

Romanya Başbakanı Sorin Grindeanu, ülke genelinde günlerdir süren protestoların ardından açıklama yaptı: 'Af ve ceza kanununda değişiklik yapan kararnamelerin iptalini görüşeceğiz.'

AA'nın haberine göre Hükümet binasında basın toplantısı düzenleyen Başbakan Grindeanu, protestoları yakından takip ettiğini belirterek"Bu konuda birkaç karar aldım. Yarın acil olarak bir araya gelerek, kararnamelerin iptalini görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

Grindeanu, Romanya halkının karşı karşıya gelmesini istemediğini kaydederek, "Bu süreçte çok fazla bilgi kirliliği oldu ve bu yasayı tam olarak anlatamadık. Romanya'nın gelişmesi ve demokrasi için barış ve istikrara ihtiyacı var" diye konuştu.



ACELE EDİLMEYECEK

Başbakan Grindeanu ayrıca, bu değişiklileri Meclisten normal süreçte geçirme kararlılığını da dile getirdi.



KOALİSYON ORTAKLARI "İPTAL"DEN YANA

Koalisyon ortağı Liberal ve Demokratlar Birliği (ALDE) lideri Calin Popescu Tariceanu da hükümetin kararnameleri iptal etme kararı aldığını açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Salı günü kabul edilen ve 10 Şubat'ta yürürlüğe girmesi beklenen kararname sadece 44 bin euro'yu geçen yolsuzluk suçları faillerinin hapisle cezalandırılması şartını getiriyordu.

Sadece 1 aydır iktidarda olan sosyal demokrat hükümet ayrıca ayrı bir kararname ile 5 yıldan az hapis cezası alan 2500 tutukluya da af getirecekti.

Hükümetin bu kararları çarşamba günü ülke genelinde yaklaşık 300 bin kişiyi sokağa dökmüştü.

Eylemler ülkede Çavuşesku'nun devrildiği ve komünist sistemin yıkıldığı 1989'dan bu yana en kalabalık protesto gösterisi olmuştu.

Başbakan Grindeanu kararların cezaevlerindeki kalabalığı azaltacağını ve anayasaya uygun olduğunu savunuyordu.

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