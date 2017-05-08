08.05.2017 19:57:47

Romanya'da 'elektrikli çit' ile ölüme sebebiyete hapis cezası

Bahçesinin etrafına çektiği elektrikli çitle komşusunun ölümüne neden olan kişi 5 yıl hapse mahkum edildi

Romanya'da bahçesine ördüğü elektrikli teller ile komşusunun ölümüne yol açan kişi 5 yıl hapis cezasına çaptırıldı.

Alba Iulia Temyiz Mahkemesi, Alba bölgesindeki Poiana Vadului köyünde yaşayan 34 yaşındaki kişiyi, bahçesindeki hayvanları korumak için çektiği 220 voltluk elektrik tellerine uyarı asmadığı ve komşusu 69 yaşındaki kadının tellerdeki elektriğe kapılarak yaşamını kaybetmesine yol açtığı gerekçesiyle 5 yıl hapse mahkum etti.

Davanın temyiz mahkemesine intikal etmeden önce görüldüğü alt mahkeme de zanlının kazayla adam öldürdüğüne hükmetmişti.



