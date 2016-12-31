31.12.2016 15:42:46

Romanların kar sevinci

Romanların Çeribaşısı, Edirne'de yeni yıla karla girme sevincini davul zurna eşliğinde göbek atarak kutladı.

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Romanların Çeribaşısı, Edirne'de yeni yıla karla girme sevincini davul zurna eşliğinde göbek atarak kutladı.Romanların Çeribaşısı Fikri Ocak, davul zurna eşliğinde caddelerde göbek atarak yeni yıl bahşişi topladı. Ocak, yeni yıla karla girmenin sevincini davul zurna eşliğinde göbek atarak kutladıklarını belirterek, "2016'yı bıraktık 2017'ye giriyoruz. Ben Türkiye Çeribaşısı olarak yeni yıla karla girmenin sevincinin hayırlı olmasını diliyorum. Hepimiz kardeşiz. Dünyaya sesleniyorum savaş bitsin. Kardeşli ve dostluk gelsin Allah'tan diliyorum. Kar yağdığı zaman bereket oluyor. Edirne'mize kar bereket versin" dedi.