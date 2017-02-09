09.02.2017 17:27:48

Romanlara meyve yetiştiriciliği kursu

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Roman vatandaşlara uygulamalı meyve ağaçları bakım ve besleme eğitimi veriliyor.

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Roman vatandaşlara uygulamalı meyve ağaçları bakım ve besleme eğitimi veriliyor.Uygulamalı olarak eğitim gören Roman kursiyerleri ziyaret eden Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü İhsan İnal, dezavantajlı vatandaşların meslek sahibi olarak üretime katılmalarının amaçlandığı proje kapsamında, uygulama bahçesinde 20 Roman vatandaşa uzman görevliler eşliğinde meyve ağaçlarında bakım besleme yöntemleriyle ilgili olarak eğitim verdiklerini söyledi.Yaklaşık 170 saat sürecek eğitimler sonunda başarılı olan Roman kursiyerlere onaylı meslek sertifikası verileceği kaydedildi.