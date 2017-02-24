24.02.2017 13:18:56

Romanlar için çalıştay düzenlendi

Roman Kültürü ve tarihi ile yaşadıkları sonların konuşulduğu 'Roman Çalıştayı' Büyükçekmece'de düzenlendi. Çalıştayın açılışında konuşan ilk Roman Millevtekili ünvanını taşıyan CHP Milletvekili Özcan Purçu, ' Avrupa'daki sivil toplum kuruluşlarının 50 yılda alamadığı yolu vatandaşlarımız ve duyarlı yöneticilerimiz sayesinde 10 yılda aldık' dedi.

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Roman Kültürü ve tarihi ile yaşadıkları sonların konuşulduğu "Roman Çalıştayı" Büyükçekmece'de düzenlendi. Çalıştayın açılışında konuşan ilk Roman Millevtekili ünvanını taşıyan CHP Milletvekili Özcan Purçu, " Avrupa'daki sivil toplum kuruluşlarının 50 yılda alamadığı yolu vatandaşlarımız ve duyarlı yöneticilerimiz sayesinde 10 yılda aldık" dedi.Büyükçekmece Belediyesi ve Marmara Bölgesi Roman Dernekleri Federasyonunun tarafından düzenlenen "Roman Çalıştayı" açılışı Marin Princess Hotel'de gerçekleştirildi. Çalıştaya CHP Miletvekili Özcan Purçu,Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Marmara Bölgesi Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Sinan Karaca Öztürk, Roman Hakları Forumu Başkanı Ali Daylam, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Roman vatandaşların kültürlerinin yaşatılmasının önemi vurgulanan çalıştayda Roman vatandaşlarının örgütlenmesini gerektiği anlatıldı. Başkan Akgün Konuşmasında ilçede Roman vatandaşlar ile ilgili yapacakları projeleri anlattı. Projede romanların yaşadığı bölgeler yenilenerek tekrar Roman vatandaşların oturması sağlanacak."Türkiye'de kurulmalarına müsaade edilmemiştir"Türkiye'de Roman Derneklerinin kuruluşunun geciktiğini belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, "Hiç kimse Türkiye'de roman derneklerinin geç kurulması konusuna dikkat çekmemiştir. Türkiye'de kurulmalarına müsaade edilmemiştir. Roman dernekleri bu ülkede kurulmazken Amerika'nın ve emperyalist güçlerin ajanlığını casusluğunu yapan dernek ve Vafıklar Türkiye'de cirit atmışlardır. Halen de cirit atmaya devam etmektedirler" diye konuştu."Ben sizin emeğinizin karşılığıyım arkadaşlar"Roman sivil toplum örgütlerinin Avrupa'da oluşan örgütlere göre çok geç kurulduğunun altını çizen Türkiye'nin ilk Roman Milletvekili Özcan Purçu, " Türkiye'de roman STK'lar çok geç başladı ama çok hızlı yol aldılar. Avrupa'daki sivil toplum kuruluşlarının 50 yılda alamadığı yolu vatandaşlarımız ve duyarlı yöneticilerimiz sayesinde 10 yılda aldık ve bir meyve verdik. İşte karşınızda duruyorum bir mevye, bu sizin vekiliniz olarak ben olabilirim. Ben sizin emeğinizin karşılığıyım arkadaşlar. Sizlerin sayesinde biz CHP'de milletvekili olduk" şeklinde konuştu.Büyükçekmece Belediyesi ve Roman Dernekleri Federasyonunun tarafından düzenlenen "Roman Çalıştayı" 25 Şubat tarihine kadar devam edecek.