24.02.2017 18:41:30

Roman vatandaşların yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar tüm hızıyla sürüyor

Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2016-2021) ve 1. Aşama Eylem Planına ilişkin toplantıda konuşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı Ebubekir Şahin, bu projenin yalnızca Romanlar değil, diğer dezavantajlı kişiler için de uygulanacağını belirterek, proje ile saha araştırması yapılacağını ve ayrımcılıkla mücadele alanında farkındalığı artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

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Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2016-2021) ve 1. Aşama Eylem Planına ilişkin toplantıda konuşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı Ebubekir Şahin, bu projenin yalnızca Romanlar değil, diğer dezavantajlı kişiler için de uygulanacağını belirterek, proje ile saha araştırması yapılacağını ve ayrımcılıkla mücadele alanında farkındalığı artırmayı hedeflediklerini vurguladı.30 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve Roman vatandaşların yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla hazırlanan "Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2016-2021) ve 1. Aşama Eylem Planı (2016-2018)" Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından masaya yatırıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi İzleme Değerlendirme Kurulu Toplantısının ilki 23 Şubat 2017 tarihinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı Ebubekir Şahin'in başkanlığında toplandı.Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak en temel görevlerinin dezavantajlı kesimler öncelikli olmak üzere tüm topluma yönelik sosyal riskleri önleyici sosyal politikalar geliştirmek, uygulamak ve izlemek olduğunu söyleyen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı Şahin, mutlu birey ve güçlü ailelerden oluşan müreffeh bir toplumu hizmetlerinin temel ilkesi olarak gördüklerini belirtti. Şahin, "14 Mart 2010'da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Roman Açılımı' ile roman vatandaşlarımızın sorunlarının çözülmesi adına büyük bir adım atılmıştır" şeklinde konuştu."Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Sayın Fatma Betül Sayan Kaya'nın büyük katkılarının olduğu bu proje yalnızca Romanlar değil, diğer dezavantajlı kişiler için de uygulanacak" diyen Şahin, proje ile saha araştırması yapılacağını ifade etti ve ayrımcılıkla mücadele alanında farkındalığı artırmayı hedeflediklerini vurguladı.Şahin ayrıca projeyle Romanların sağlık sisteminden daha kolay yararlanmaları, okul öncesi ve ilköğretim düzeyindeki Roman çocukların başarısının artırılmasına yönelik çalışmaların da yapılacağını belirtti.Başbakanlık Başmüşaviri Necdet Subaşı'nın da katıldığı toplantıda ayrıca Romanların eğitim, istihdam, barınma, sağlık, sosyal hizmet ve sosyal yardımları başlıklarındaki çözüm önerileri tartışıldı.Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı Ebubekir Şahin'in başkanlığını yaptığı toplantıda, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Muhammet Örnek, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü İshak Çiftçi, Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürü M. Abdülhalim Türkkanı'nın yanısıra Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Ali Rıza Altunel, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, Avrupa Birliği Bakanlığı Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanı Kayhan Özüm, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Mehmet Ali Özkan, TÜİK Başkan Yardımcısı Enver Taştı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yardımcısı İlhan Ünsal, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Cevdet Sökmen ile ilgili kamu kurum ve kuruluş yöneticileri, Roman sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ile ulusal ve uluslararası gözlemciler de hazır bulundu.