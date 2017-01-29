29.01.2017 18:44:07

Robin van Persie'nin acı günü

Fenerbahçe'nin Hollandalı golcüsü Robin van Persie'nin dedesi, Wim Ras, hayatını kaybetti.

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Fenerbahçe'nin Hollandalı golcüsü Robin van Persie'nin dedesi, Wim Ras, hayatını kaybetti.Sarı-lacivertli takımın golcü oyuncusu Robin van Persie, dedesi Wim Ras'ın ölüm haberini öğleden sonra aldı. Takım arkadaşlarının ve teknik heyetin moral verdiği tecrübeli oyuncu Kayserispor maç kadrosunda yer aldı.Hollandalı oyuncu, hatırlanacağı üzere Antalya'daki devre arası kampında durumu ağırlaşan dedesi için apar topar Hollanda'ya gitmişti.