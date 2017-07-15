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Robert Amsterdam 'FETÖ' kitabını tanıttı
Robert Amsterdam 'FETÖ' kitabını tanıttı
15.07.2017 18:23:27

Robert Amsterdam 'FETÖ' kitabını tanıttı

Türk hükümeti istedi, Amerika'daki hukukçular FETÖ'nün oradaki faaliyetlerini araştırdı. Araştırma sonuçlarından 650 sayfalık kitap çıktı. Örgütün lideri Fetullah Gülen'in yıllardır yaşadığı Amerika'da neler mi oldu? İngilizce bilmediği halde çalışma izni alanlar, ucuza alınıp pahalıya satılan gayrimenkuller, Amerikalı siyasetçilere hanut Türkiye gezileri...

Hukuk firması Amsterdam & Partners'ın (LLP) sahibi Robert Amsterdam, eylülde yayınlanacak "Aldatma İmparatorluğu: Gülen Sözleşmeli Okul Ağı Üzerine Bir Araştırma" adlı kitabının tanıtımını, Çırağan Sarayı'nda düzenlenen basın toplantısında tanıttı. Toplantıda, kitabın çarpıcı bölümlerini içeren İngilizce ve Türkçe bir video yayınlandı.

Türkiye'nin, FETÖ'nün uluslararası faaliyetlerini soruşturmak üzere görevlendirdiği hukuk firması Amsterdam & Partners'ın sahibi Robert Amsterdam, konuşmasında, Gülen organizasyonun Amerika'daki sözleşmeli okullara sızmasını kitabında deşifre ettiğini anlattı. Amsterdam, Türkiye'nin 2015'te FETÖ'nün uluslararası faaliyetlerini soruşturmak üzere Amsterdam & Partners'ı görevlendirmesinden sonra yaptığı araştırmalarda, ABD'nin 29 eyaletinde ve 174 okulunda Gülen organizasyonuna ait faaliyetleri gözler önüne serdiğini söyledi.

Basın toplantısından sonra AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Robert Amsterdam, bütün inkarlarına rağmen, 15 Temmuz'da gerçekleştirilen darbenin arkasında kesinlikle Gülen örgütünün olduğunu belirterek, "15 Temmuz 2016 akşamı darbe girişimi haberi geldiğinde bunun arkasında Gülen cemaatinin, örgütünün olduğunu hissettiğimi ve düşündüğümü söyledim. Bu darbe girişimini Gülen örgütünün tek başına yaptığını da düşünmüyorum. Elbette arkasında bu emri veren bir güç vardı. Ama ben tek başıma şu ülke ya da bu ülke diyemem." değerlendirmesinde bulundu.Robert Amsterdam, incelemeleri sonucunda bu hareketin ABD genelindeki birçok kurum ve kuruluşta bir ağ oluşturduğunu ortaya çıkardıklarını anlatarak, "Ayrıca, bu örgütün sahip olduğu okullardan, 2015 ve 2016 yılları arasında 742 milyon dolar gelir elde ettiğini de tespit ettik." diye konuştu. Bu kitabı ABD okullarında okuyan çocukları koruyan kanunun uygulanması için uyarı niteliğinde hazırladığını kaydeden Robert Amsterdam, "Kitap, Gülen organizasyonunun kamu eğitim sisteminin istismarına ve sözleşmeli okul olayının suistimaline son verilmesi için yasama organlarından sendikalara, konu ile alakalı tüm taraflara bir çağrı niteliği taşıyor." ifadelerini kullandı.

Amsterdam, Gülen örgütünün, bu darbeyi tek bir kişiye yani, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı yapmadığını topyekün Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türk halkına karşı yaptığını kaydetti. Gülen örgütünün ABD demokrasisi için de bir tehlike olduğuna dikkati çeken Amsterdam, soruşturmaların bir an önce tamamlanmasının ABD için de çok önemli olduğunun anlattı.

Robert Amsterdam, "Bu organizasyon aynı şekilde ABD demokrasisi için de ciddi bir tehlike. Özellikle okullar ve iş dünyası için bir tehdit oluşturduğu kanaatini taşıyorum. Bu kitap yayınlandığında ve soruşturmalarımız sonuçlandığında bu tehlike ABD halkı tarafından da fark edilecek ve destek görecek." dedi.

Gülen örgütü ile ilgili araştırma hakkında bilgi veren Amsterdam, yeterince zaman verildiğinde bu işi olumlu bir şekilde sonuçlandıracaklarını söyledi. Amsterdam, Gülen örgütü ile ilgili yaptıkları soruşturmaların sonuçlarını aldıklarını aktararak, Kaliforniya'da bu soruşturmalar sonucunda örgüte ait çok sayıda okulun kapatıldığı bilgisini de paylaştı. Örgütün, ABD'de bütün göçmenlik yasalarını ihlal ettiğini, varlığı
sistematik bir aldatma ve hile üzerine kurduğunu ifade eden Amsterdam, "Gülen örgütü, içerisine dahil olduğu her yeri ahlaksızca kullanıyor. Hiçbir etik kuralları, değerleri yok. Amerikan eğitim tarihi boyunca görülmemiş bir hile ile iş yapıyor. Bütün göçmenlik yasalarını ihlal ediyor. Bu örgüt yüz milyonlarca kişiyi hedefe almış. Bu okullarda okuyan çocuklar ciddi zararlar görüyor." diye konuştu.

Gülen organizasyonu hakkında Amsterdam & Partners tarafından gerçekleştirilen soruşturmanın bulgularını ayrıntılarıyla anlatan 650 sayfalık
"Aldatma İmparatorluğu: Gülen Sözleşmeli Okul Ağı Üzerine Bir Araştırma" adlı kitap, eylülde yayımlanacak.

 


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