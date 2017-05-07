07.05.2017 18:19:08

Rizespor gol oldu yağdı

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor evinde Bursaspor ile karşı karşıya geldi

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Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor evinde Bursaspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma ev sahibi ekip Rizespor'un Bursaspor karşısında 6-0 üstünlüğü ile tamamladı.MAÇTAN DAKİKALAR7. dakikada sağ kanattan Süleyman'ın kullandığı köşe atışında ön direkte Kweuke'nin kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 1-036. dakikada Dhurgham Ismail'in pasında topla buluşan Kweuke, topu ağlara gönderdi. 2-045. dakikada Recep Niyaz'ın pasında havalanan topu göğsüyle indiren Oğulcan, düzgün bir vuruşla köşeden topu ağlara yolladı. 3-045+2. dakikada sağ kanattan müthiş hareketlerle topu süren Süleyman Koç, ortasında arka direkte Recep Niyaz gelişine vururak meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 4-059. dakikada Recep Niyaz'ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Oğulcan, Harun'dan topu aldı ve boş kaleye doğru vuruşunu yaptı. Direkten dönen topu Edomwonyi auta attı.63. dakikada sol kanattan son çizgiye inen Emre'nin ortasına kale önünde uygun durumdaki Onur kafayı vurdu, kaleci Gökhan çizgide iki hamlede topu kontrol etti.68. dakikada sol kanattan ceza sahasına sokulan Süleyman, karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı. Harun'u geçen topu Aziz Behich çizgiden çıkardı.74. dakikada Bursaspor atağında Onur soldan ortaladı, ceza alanı içinde topu kontrol etmek isteyen kaleci Gökhan sektirdi. Sercan araya girmek isterken Gökhan hatasını telafi ederek topun kontrolünü yeniden sağladı.81. dakikada sağ kanattan ceza alanına giren Kweuke hemen yanında bomboş durumdaki Edomwonyi'yi gördü, o da topu boş ağlara yolladı. 5-090. dakikada Çaykur Rizespor'un Dhurgham Ismail'le soldan kullandığı köşe vuruşunda Nosa kale alanı içinde kafayı vurdu, topu ağlara yolladı. 6-0KÜNYEStat: Çaykur Didi StadyumuHakemler: Serkan Çınar xxx, Alparlan Dedeş xxx, Mehmet Cem Hanoğlu xxxÇaykur Rizespor: Gökhan xxx, Ismael xxx, Oboabona xx, Robin xx, Fink xx, Edomwonyi xxx, Petrucci xx, Recep xxx, Oğulcan xx (Oğuz han dk. 65 xx), Kweuke xxx (Nosa dk. 82 xx), Süleyman xx (Jantsxhter dk.85)Yedekler: Dallo, Orhan, Özgür, AtiyahTeknik Direktör: Hikmet KaramanBursaspor: Harun x, Jovic x (Sercan dk. 70 x), İsmail x, Tomas xx, Aziz x, Merter x (Torres dk. 46 x), Şamil x, Stancu xx, Bilal x, Onur, Kubilay x (Emre dk. 46)Yedekler: Fehmi, Erdem, Rüştü, RodriguezTeknik Direktör: Adnan ÖrnekGoller: Kweuke (dk. 7 ve 36), Oğulcan (dk. 45), Recep (dk. 45), Edomwonyi (dk. 81), Nosa (dk. 90) (Rizespor)Sarı kartlar: Jovi (dk. 39), Bilal (dk. 52), Şamil (dk. 54) (Bursaspor)(Hasan Fehmi Demir - Bayram Ali Sarı/İHA)