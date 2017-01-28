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Rize Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika inşaatları devam ediyor
28.01.2017 12:52:28

Rize Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika inşaatları devam ediyor

AK Parti Rize milletvekili Hasan Karal Rize'nin Kalkandere ilçesindeki organize sanayi bölgesini ziyaret ederek, fabrika inşaatlarında incelemelerde bulundu.

AK Parti Rize milletvekili Hasan Karal Rize'nin Kalkandere ilçesindeki organize sanayi bölgesini ziyaret ederek, fabrika inşaatlarında incelemelerde bulundu.

Rize Milletvekili Hasan Karal beraberindeki; Kalkandere Kaymakamı Eyüp Kaykaç, Kalkandere İlçe Başkanı Hasan Ayyıldız, Rize Ticaret Odası Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu, Rize Ticaret Odası Meclis Başkanı Ömer Ofluoğlu ve Rize OSB Müdürü Hasan Günal ile birlikte yapımı devam eden fabrika inşaatlarını gezerek incelemelerde bulundu.

Karal, 550 dönümlük alanda yapılan organize sanayi bölgesi'nde 24 fabrikanın yer alacağını ve yaklaşık 20 fabrikanın da inşaat çalışmalarına başladığını belirtti. Çalışmaların ilerlemesinden dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Buraya her gelişimizde çalışmaların biraz daha mesafe almış olduğunu görmek bizleri yeniden dünyaya gelmişçesine mutlu ediyor. Burayı gezdikçe burada ortaya konan emeğin, akıtılan alın terinin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Son durumu görmek amacıyla buradayız. Varsa eksiklerimizin tedarik edilmesi noktasında neler yapabiliriz onun istişaresini yapıyoruz. Burada 10 yıllık bir emek var. Rize'de arazi istimlak etmenin ve arazilerin yatırıma dönüştürmenin ne kadar çetrefilli bir iş olduğunun en önemli göstergesidir; Rize OSB" dedi.

OSB 2 bin kişilik istihdam sağlayacak

Milletvekili Karal, kurulacak olan fabrikalarla birlikte Rize'nin istihdamına ciddi bir katkının sağlanacağını belirterek "Burada 20 tane fabrikamız başladı. 4 tane daha fabrikamızın başlamasını bekliyoruz yakında. Allah'a şükürler olsun burası bitti ve ikinci etabın çalışmalarının başlaması gündemde şu anda. Tabi burada bir şehir kuruluyor. Bazen eleştiriler oluyor. Rize'de istihdam alanında ne yaptınız diye soranlar gelsinler buraları görsünler. İşte burada her bir fabrika istihdam demek. Dolayısıyla inanıyorum ki buranın sadece Rize özelinde değil Doğu Karadeniz bölgesinde de güzel bir ekonomik merkez olacağını düşünüyorum kaldı ki Türkiye'nin en işlek güzergâhlarından olan Ovit güzergâhı OSB'nin yanından geçiyor. İnanıyorum ki burada ticari faaliyetine başlayacak olan firmalarımız Rizemizin ekonomik değerine ciddi katkı sağlayacaktır. Yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağlayacağı ön görülüyor" diye konuştu.

"Yatırımları bölgesel bir kazanım olarak düşünmeliyiz"

Milletvekili Hasan Karal, yatırımların bölgesel bir kazanım olarak düşünülmesi gerekildiğini vurgulayarak "Başka şehirlerle hele hele komşularımızla hiçbir zaman rekabete girmedik, girmeyiz. Biz kendi vilayetimize ne kazandırabiliriz bunun gayreti içindeyiz. Bizim sorumluluk alanımız İyidere ile Fındıklı arasıdır. Biz bu bölgeye biraz daha hangi yatırımları kazandırabilir bunun gayreti içindeyiz. Komşularımızda da olsun, çok daha fazla olsun, kesinlikle bununla ilgili bir çekememezlik duygusu içinde olmayız. Çünkü komşularımızdaki nimetlerden biz de istifade edeceğiz. Bizdeki nimetlerden de komşularımız istifade edecek. Rize'deki bir şehir hastanesine Oflu hemşehrilerimiz, Sürmeneli hemşehrilerimiz hatta Trabzon'un merkezinden geleceklerdir. Aynen şu anda Rize'den gidip Trabzon da hizmet alan hemşehrilerimiz olduğu gibi İspir'deki hemşehrilerimiz buraya gelecek Artvin'deki hemşehrilerimiz buraya gelecek. Dolayısıyla yatırımları biz bölgesel bir kazanım olarak düşünmek durumdayız. Dolayısıyla Rize'deki yatırımları bir başka ilin bir başka ildeki yatırımları da Rizeliler'in kıskanmasını ben çok doğru bulmuyorum" şeklinde konuştu.

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