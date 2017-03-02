02.03.2017 10:44:45

Rize'nin Pazar ilçesinde sokakta yürüyen vatandaşın kafasına tuğla düştü

Rize'nin Pazar ilçesinde sokakta yürürken kafasına bir apartmanın çatı katından tuğla parçası düşen şahıs yaralandı. Kafasına tuğla düşen şahıs neye uğradığını şaşırdı, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Rize'nin Pazar ilçesinde sokakta yürürken kafasına bir apartmanın çatı katından tuğla parçası düşen şahıs yaralandı. Kafasına tuğla düşen şahıs neye uğradığını şaşırdı, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.Edinilen bilgiye göre, Atatürk Caddesi Değirmen Sokak'ta, kaldırımda yürüyen Harun Kantar (49) adlı vatandaşın başına apartmanın çatısından düşen tuğla parçası isabet etti. Kafasından yaralanan vatandaş olay yerine çağrıılan ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, burada ilk müdahalenin ardından müşahede altına alındı. Olay anı ise güvenlik kameralarına yansırken, tuğla parçalarının 5 katlı apartmanın çatı katında yuva yapan martıların verdiği hasar nedeniyle düştüğü ifade edildi.