30.01.2017 10:32:09

Rize'de yoğun kar 346 köy yolunu ulaşıma kapattı

Rize'de etkili olan kar yağışı 346 köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu

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Rize'de etkili olan kar yağışı 346 köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu.Rize'nin yüksek kesimlerinde bir süredir etkili olan kar yağışı sahil kesimlerinde de etkisini gösterdi. Rize'deki 348 köyden 346'sı araç ulaşımına kapandı. Rize İl Özel İdaresi ekipleri 29 köyde yol açma çalışması sürdürüyor. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı bir metreyi aştı. Birçok köye enerji ve iletişim hizmeti de verilemediği öğrenildi. Şehir merkezinde de karın etkili olması ile Rize Belediyesi ekipleri günün ilk saatlerinden itibaren kar temizleme çalışmalarına başladılar. Sürücüler ise araç lastiklerine zincir takarak tedbir aldı. Yağan kardan beslenecek gıda bulmakta güçlük çeken hayvanlar da etkilendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Rize ve çevresinde kar yağışının çarşamba gününe kadar devam edeceği öğrenildi. Rize Valiliği'nden yapılan açıklamada şehir merkezinde 20-50 santimetre arasında kar kalınlığı oluşabileceği ön görülerek gerekli tedbirlerin alınması uyarısı yapıldı.MAHSUR KALAN HASTA KURTARILDIAlınan bilgiye göre, yolu kar nedeniyle kapalı bulunan Duygulu köyünde yaşayan Hasan Tercüman (88) rahatsızlandı. Bunun üzerine ailesi, 112 Acil Servis ekiplerini arayarak yardım istedi. Ardeşen özel idaresi ekipleri, sağlık ekiplerinin bölgeye ulaşabilmesi amacıyla yol açma çalışması gerçekleştirdi. Özel idare ekipleri, kar kalınlığının ortalama 1 metreyi bulduğu 11 kilometrelik yolu bir saatte açtı.Zor koşullardaki çalışmanın ardından sağlık ekipleri yine de hasta evine ulaşamadı. Bunun üzerine Ardeşen Özel İdare Operasyon Şefi Ahmet Ofluoğlu hasta evine ulaşarak hastayı ambulansa taşıdı. 112 Acil Servis ekipleri yaşlı adama olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.Tercüman, daha sonra Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.(Göktürk Fırat /İHA)