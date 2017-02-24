24.02.2017 13:24:13

Rize'de ortaokul öğrencilerinden askerlere moral mektubu

Rize'de ortaokul öğrencileri, Güneydoğu'da terörle mücadele eden güvenlik güçlerine destek amacıyla yazdıkları mektupları gönderdi.

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Rize'de ortaokul öğrencileri, Güneydoğu'da terörle mücadele eden güvenlik güçlerine destek amacıyla yazdıkları mektupları gönderdi.Derepazarı İmam Hatip Ortaokulu ve Ali Rıza Yılmaz Ortaokulu öğrencileri, Güneydoğu'da terörle mücadele eden güvenlik güçlerine destek amacıyla Derepazarı İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı Ulvi Yakupçebioğlu öncülüğünde bir araya geldi. Duygu ve düşüncelerini anlatan mektuplar yazan öğrenciler, Derepazarı PTT merkez şubesine giderek, mektupları gönderdi. Derepazarı İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı Ulvi Yakupçebioğlu, yaptığı açıklamada, öğrencilerden kendilerine 'askerler için mektup yazabilir miyiz' diye bir fikir geldiğini söyledi. Yakupçebioğlu, "İki okul mektup yazmak isteyenleri bize iletti. Öğrencilerimiz de mektuplarını yazdılar. Askerlerimize göndereceğiz. Bizim için orada savaşan askerlerimize moral olsun. Buradaki öğrencilerimize vatan sevgisi, bilinci aşılamak için böyle bir projeyi yaptık. İnşallah amacına ulaşır" dedi.Öğrencilerden Yağmur Berber ise askerlere moral için mektup yazdıklarını dile getirerek, "Onlar bizim geleceğimiz için savaşıyorlar. Biz de onlara destek olmak için mektup yazdık. Her zaman onların yanındayız. Bu vatanı onlara emanet ediyoruz" ifadelerini kullandı.Öğrencilerden Yaren Pınar Fuçucu da vatan sevgisini düşünerek mektup yazdığını belirterek, "Askerlerimiz orada bizim için savaşırken biz mektupla aslında bir şey yapmadık. İnşallah hainleri yenecekler. Onları çok seviyoruz. Vatan sağolsun" diye konuştu.