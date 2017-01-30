30.01.2017 10:25:28

Rize'de kardan dolayı mahsur kalan hasta kurtarıldı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde, kar nedeniyle mahsur kalan 88 yaşındaki hasta adam, 11 kilometrelik yolun açılmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

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Rize'nin Ardeşen ilçesinde, kar nedeniyle mahsur kalan 88 yaşındaki hasta adam, 11 kilometrelik yolun açılmasıyla hastaneye ulaştırıldı.Alınan bilgiye göre, yolu kar nedeniyle kapalı bulunan Duygulu köyünde yaşayan Hasan Tercüman (88) rahatsızlandı. Bunun üzerine ailesi, 112 Acil Servis ekiplerini arayarak yardım istedi. Ardeşen özel idaresi ekipleri, sağlık ekiplerinin bölgeye ulaşabilmesi amacıyla yol açma çalışması gerçekleştirdi. Özel idare ekipleri, kar kalınlığının ortalama 1 metreyi bulduğu 11 kilometrelik yolu bir saatte açtı.Zor koşullardaki çalışmanın ardından sağlık ekipleri yine de hasta evine ulaşamadı. Bunun üzerine Ardeşen Özel İdare Operasyon Şefi Ahmet Ofluoğlu hasta evine ulaşarak hastayı ambulansa taşıdı. 112 Acil Servis ekipleri yaşlı adama olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.Tercüman, daha sonra Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.