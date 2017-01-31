31.01.2017 15:10:02

Rize'de kar hayatı felç etti

Rize'de dün gece başlayan ve aralıksız süren kar yağışı hayatı felç etti.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Rize'de dün gece başlayan ve aralıksız süren kar yağışı hayatı felç etti.Rize'de geçtiğimiz günlerde başlayan ve dün gece yoğun bir şekilde gerçekleşen kar yağışı ulaşımı durma noktasına getirdi. Mahalle ve köy yolları ulaşıma kapanırken, şehrin ara caddelerinde de ulaşım güçlükle sağlanıyor. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aşırı buzlanma nedeniyle vatandaşlar yaya olarak ulaşabiliyor. Kar yağışının devam ettiği Rize'de vatandaşlar yolda kalan araçlarını kurtarmaya çalışıyor.