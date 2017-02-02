02.02.2017 10:48:40

Rize'de 2 Hasta Özel İdare Ekiplerince Kurtarıldı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde kar dolayısıyla yolu kapanan köylerde rahatsızlanan 2 kişi İlçe Özel idare ekiplerince kurtarıldı.

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Rize'nin Ardeşen ilçesinde kar dolayısıyla yolu kapanan köylerde rahatsızlanan 2 kişi İlçe Özel idare ekiplerince kurtarıldı.Ardeşen ilçesine bağlı Köprüköy köyünde yaşayan ve şeker komasına giren 78 yaşındaki Havva Tiryaki ulaştıkları 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi. Yoğun kar yağışı nedeni ile hasta evine ulaşamayan 112 Acil Servis ekipleri, ilçe özel idare ekiplerinden yardım istedi. Ekipler iş makineleri ile hasta evine ulaşarak Tiryaki'yi ambulansa kadar sevk etti. İlk tedavisi 112 Acil Servis ekiplerince ambulansta yapılan Tiryaki, ardından Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırıldı.Diğer hasta ise, ilçeye bağlı Duygulu köyündeki 86 yaşındaki Fehime Tercüman'ın yakınları cep telefonu ile ulaştıkları 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi. 112 Acil Servis ekiplerinin hasta evlerine ulaşamaması sonucu, İl özel idare ekipleri iş makineleri ile hasta Tercüman'ın evine ulaştı. Özel idare ekipleri daha sonra özel bir araçla Tercüman'ı Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırılırken, iki hastanında sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.