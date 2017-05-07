08.05.2017 14:03:02

Rıza Kayaalp: 'Benim için büyük bir başarı'

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Altın madalya kazanan Milli Güreşçi Rıza Kayaalp, 'Benim için büyük bir başarı. Güreşin en ağır sıkletinde bu istikrarı yakalamak gerçekten zor bir iş' dedi.

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Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Altın madalya kazanan Milli Güreşçi Rıza Kayaalp, "Benim için büyük bir başarı. Güreşin en ağır sıkletinde bu istikrarı yakalamak gerçekten zor bir iş" dedi.Sırbistan'da gerçekleşen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye Grekoromen Milli Takımı, Türkiye'ye döndü. Grekoromen stil 130 kiloda mücadele eden ve 5. günde Macar rakibi Balint Lam'ı geçerek altın madalya kazanan Rıza Kayaalp, havaalanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kayaalp, çalışmalarını, ülkesini ve milletini düşünerek sürdürdüğünü ifade ederek, "Bizim gibi üst düzey sporcuların hedefi her zaman bir sonraki şampiyonada da zirveye çıkabilmek. Her sene bu niyetle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kendimizi düşünerek değil, halkımızı, ülkemizi ve ülkemizin başarısını düşünerek yolumuza devam ediyoruz. Bu duygular içinde olunca da çok çalışıyoruz. Bir sonraki sene tekrar başarı kazanıyoruz. 8 yıldır üst üste Avrupa Şampiyonası'nda final yapıyorum. Gerçekten büyük başarı. 8 sene üst üste final yapan sporcu var mı bilmiyorum. Salih Hocam da biliyor mu, bilmiyor mu, bilemiyorum" dedi."Benim için büyük başarı"Kayaalp, 2 hafta gibi kısa bir sürede sakatlıktan kurtulup Avrupa Şampiyonası'na hazırlandığını dile getirerek, "Benim için büyük bir başarı. Güreşin en ağır sıkletinde bu istikrarı yakalamak gerçekten zor bir iş. Biz zoru başarmayı severiz. Şampiyonada final biraz zor da geçse, hafif bir sakatlık atlattık. Biraz hafif biraz ağır diyelim. 2 hafta gibi kısa bir zamanda toparladım. Şampiyonaya hazırlandım. Final biraz zor geçti ama önemli olan sonuç. Bayrağımızı göndere çekip, İstiklal Marşımız'ı okuttuk. Bunu duyan halkımızı da yeterince sevindirdiğimizi düşünüyorum. Çünkü bizim için önemli olan da bu" şeklinde konuştu."2020 Tokyo Olimpiyatları'na emin adımlarla ilerliyorum"2020 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanan Milli Güreşçi Kayaalp, "İslam oyunları var. Ondan sonra da 16-20 Ağustos tarihleri arasında da Dünya Şampiyonası var. Orada da yine zirveye çıkıp şampiyon olmak, 2 şampiyonluğu 3 yapmak ve onu da aldıktan sonra 2020 yolunda emin adımlarla ilerlemek istiyorum. Biz artık 2020 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanıyoruz, bunlar bizim için bir basamak. Bunları ne kadar iyi geçersek oradan gelecek olan başarıya da o kadar emin olacağız. Çünkü bronz madalyam var, gümüş madalyam var ve altın madalyam eksik. Tabii ki hedefim onu kazanmak. 4 yıl boyunca benim için bu bir seferberlik olacak. Bu kadar başarı kazanmış bir sporcunun altın madalyası eksik. Onu da kazanıp yoluma devam etmek ya da orada bitirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.