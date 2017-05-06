06.05.2017 23:09:56

Rıza Kayaalp Avrupa şampiyonu

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalp, finalde Macaristan'dan Balint Lam'ı 4-3 yenerek altın madalyanın sahibi oldu

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Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalp, finalde Macaristan'dan Balint Lam'ı 4-3 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nın 5. gününde milli güreşçi Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kilo finalinde Macar Balint Lam ile karşılaştı. Türk sporcu, minderden 4-3 galip ayrıldı ve üst üste 6'ncı, toplamda ise 7. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.