06.05.2017 23:09:56
Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nın 5. gününde milli güreşçi Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kilo finalinde Macar Balint Lam ile karşılaştı. Türk sporcu, minderden 4-3 galip ayrıldı ve üst üste 6'ncı, toplamda ise 7. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.
Rıza Kayaalp Avrupa şampiyonu
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalp, finalde Macaristan'dan Balint Lam'ı 4-3 yenerek altın madalyanın sahibi olduAvrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalp, finalde Macaristan'dan Balint Lam'ı 4-3 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nın 5. gününde milli güreşçi Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kilo finalinde Macar Balint Lam ile karşılaştı. Türk sporcu, minderden 4-3 galip ayrıldı ve üst üste 6'ncı, toplamda ise 7. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.