18.02.2017 16:08:18

Rıza Çalımbay: 'Zor maç, iyi galibiyet'

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, zor geçeceğini bildikleri bir maçtan çok iyi bir galibiyet aldıklarını söyledi.

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Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, zor geçeceğini bildikleri bir maçtan çok iyi bir galibiyet aldıklarını söyledi.Antalyaspor, Süper Lig'in 21. haftasında sahasında karşılaştığı Kardemir Karabükspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Dİrektörü Rıza Çalımbay, kolay olmayacağını bildikleri bir maçın umdukları gibi zor şekilde geçtiğini kaydetti."İki eksik vardı"Maç öncesinde iki sıkıntı ile maça çıktıklarını aktaran Çalımbay, "Birincisi takımda eksiklerimiz vardı. İkincisi, Kardemir Karabük takımı daha önce Beşiktaş maçında aldığı galibiyetle moral bulmuştu ve bunun işimizi kolaylaştırmayacağını biliyorduk. Nitekim beklediğimiz gibi de oldu" dedi."Yekta'nın sakatlığı planlar değiştirdi"Kolay maç oynamadıklarını dile getiren Rıza Çalımbay, "Karşılaşmanın ilk yarısı denk geçti. Sakatlarımızın olması ve maçın başında Yekta Kurtuluş'un sakatlanması planlarımızı alt üste etti. İkinci yarıda taktik değişikliği yaptık ve çok pozisyon yakaladık. Biraz daha dikkatli olsaydık, bu maçı sıkıntılı dakikalar yaşamadan bitirebilirdik. Oyuncularımız mükemmel mücadele ettiler. Kardemir Karabükspor da iyi bir takım ve pozisyonlar yakaladılar. Oynayan arkadaşlarımız mükemmel mücadele ettiler. Çok iyi şeyler yapıp, çok iyi galibiyet aldılar. Bu iş burada bitmiyor. Daha önümüzde 13 maçımız var. Bunları en iyi şekilde bitireceğiz. Geldiğimde söylediğim gibi hedefimiz ligi ilk 10 içerisinde bitirmek. İnşallah bunu başararak mutlu olacağız. Bütün futbolcu arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Taraftarlarım bizi yine yalnız bırakmadı. Onlara da teşekkür ediyorum. Kalan maçları da iyi bitirip önümüze bakacağız. Çok zor yerden buralara geldik. Lig'de iki puanı bulunan bir takımdık. Oynadığımız futbolun üzerine çıkıp ligi istediğimiz gibi bitirmek istiyoruz."