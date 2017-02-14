15.02.2017 00:46:21

Rio de Janeiro'da asker sokağa indi!

Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer 9 bin silahlı kuvvetlerin Rio de Janeiro'da görev yapmasını onayladı...

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Brezilya'da Devlet Başkanı Michel Temer 15-22 Şubat arasında Rio de Janeiro'da güvenliğin sağlanması için 9 bin askerinin görevlendirilmesine onay verdi

Savunma Bakanı Raul Jungman, Temer'in Rio de Janeiro Valisi Luiz Fernando Pezao'nın eyalette 14 Şubat'tan 5 Mart'a kadar silahlı kuvvetlerin görevlendirilmesini talebini değerlendirdiğini ve 9 bin askerin eyalette 15-22 Şubat tarihi arasında görev yapmasına karar verdiğini bildirdi.

Espirito Santos'ta yaşananın aksine Rio de Janeiro'da kontrol eksikliği sorunu olmadığını belirten Savunma Bakanı Jungmann, 24-28 Şubat arasında Rio karnavalına ev sahipliği yapacak eyalette halkın yüzde doksan beşinin sokaklarda olduğunu, silahlı kuvvetlerin istihdamına sadece önleyici tedbir olarak ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Jungmann, silahlı kuvvetlerin görev süresinin uzatılabileceğini belirtti.

Brezilya'da Espirito Santos eyaletinde 4 Şubat'ta askeri polislerin aileleri, maaş artışı talebiyle greve gitmişti. Grevin başladığı günden 11 Şubat'a kadar 137 cinayetin işlendiği eyalette yönetim bazı polis dernekleriyle eylemin sona erdirilmesi için anlaşmaya varmıştı. Diğer yandan grev ve akabinde yaşanan şiddet olaylarında rolü bulunduğu gerekçesiyle 703 askeri polis hakkında soruşturma açılmış, bunlardan 161'inin görevden alınması yönünde dava süreci başlamıştı.

Protestolar geçen hafta Rio de Janeiro'ya sıçramış, protestolar eyalet genelinde 29 askeri polis kışlasına yayılmıştı.

Ülke yasalarına göre, askeri polislerin greve gitme veya iş durdurma hakları bulunmuyor. Bu tür eylemlere katılan polisler, hapis cezasına çarptırılıyor. Askeri polisler, bu nedenle aileleri vasıtasıyla greve gidiyor. Yakınları, askeri polislerin maaşlarının tekrar düzenlenmesini, yemek, gece mesaisi ve risk tazminatlarının ödenmesini istiyor.

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