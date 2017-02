26.02.2017 21:41:01

Rıdvan Dilmen: Advocaat hemen gönderilmeli

Yorumcu Rıdvan Dilmen, Gaziantespor'la berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Advocaat ve futbolcuları sert sözlerle eleştirdi.

Teknik direktör Advocaat'ın herhangi bir hedefinin olmadığını ve geçen her dakikanın Fenerbahçe'nin kaybına olduğunu söyleyen Rıdvan Dilmen, Hollandalı hocanın sözleşmesinin feshedilmesi gerektiğini söyledi.



Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:



"Advocaat adaletsiz bir teknik direktör. Fernandao iyiyse kesiyor Van Persie'ye oynatıyor. Van Persie de istediği zaman oynuyor. Bir yönetici de çıkıp "Bu arkadaşın durumu nedir? 3 gün önce oynadı şimdi niye yok?" diye sormuyor. Bu adam deplasmanlara götürülmüyor. Deplasman yasağı mı var bu adamın? 1.5 yıl geçti bu konuyla ilgili hiçbir işlem yapılmadı Bu oyuncular kulübün kıymetini bilmiyorsa onlarla devam etmeyeceksiniz. İddia ediyorum mikrofon uzatsalar bazı futbolcular kaç puan topladıklarını bilmezler. Hedefsiz bir oyuncu grubu ve teknik direktör var. Eğer Advocaat'ın sözleşmesinde madde falan yoksa hemen yolları ayırmak lazım. Bu hocayla yola devam etmek her gün kayıptır. Geleceği de kaybedersiniz. Uzatmaya gerek yok. Oturup konuşup yollarını ayırsınlar. Adam her açıklamasında 'Beni kovun' diyor. Yöneticiler sanırım basın toplantılarını falan dinlemiyor."