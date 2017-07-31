31.07.2017 17:52:36

Ribery Galatasaray'a mı geliyor?

Ünlü futbolcu Franck Ribery'nin Galatasaray'a geleceği iddialarına resmi açıklama geldi.

Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün'ün, "Bir pozisyon için sürpriz bir ismimiz var" açıklaması taraftarları heyecanlandırdı.

Bu futbolcunun kim olduğuna dair arayışlar başlarken Franck Ribery ismi ortaya atıldı. Yıldız oyuncunun, 5 Temmuz'da Necati Ateş'e yazdığı, "Umarım yakında tekrar görüşürüz" mesajı hatırlatılsa da Galatasaray'ın sürprizinin Ribery olmadığı ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, Ribery'nin kesinlikle gündemlerine girmediklerini açıkladılar.

Sarı-kırmızılı yöneticiler, "Ribery, taraftarımızla yeniden barışmak için harika bir proje olur ancak Fransız yıldızın hem aldığı ücret hem de Bayern Münih'in ciddi bir bonservis bedeli talep etmesi transferi zorlaştırıyor ve bu sebeple de Ribery transfer gündemimizde değil" dediği ifade edildi.

Öte yandan kulübü Palmeiras'ın sözleşmesini feshettiği Brezilyalı Felipe Melo'nun sarı-kırmızılılara döneceği iddia edilmişti. Ancak yöneticiler bu durumu yalanladı ve Melo için girişimlerinin olmadığını açıkladı