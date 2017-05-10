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Reyhanlı'da 11 Mayıs terör mağduru aileler şehitlik istiyor
10.05.2017 17:36:49

Reyhanlı'da 11 Mayıs terör mağduru aileler şehitlik istiyor

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 11 Mayıs 2013'te meydana gelen çifte terör saldırısında aileler, kaybettikleri yakınları için şehitlik istiyor.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 11 Mayıs 2013'te meydana gelen çifte terör saldırısında aileler, kaybettikleri yakınları için şehitlik istiyor.

Saldırıda, PTT yakınındaki ikinci patlama yerinde yaşamını yitiren ve cenazesi de olaydan 6 gün sonra Adana Adli Tıp Kurumu'nda bulunan Mustafa Kaya'nın annesi Yeter Kaya, oğlunun olay günü kahvaltı yapmadan evden çıktığını söyledi. Üniversite sınavlarına hazırlanan oğlunun her sabah düzenli kahvaltı yaptığını anlatan anne Yeter Kaya, "Mustafa, evlenecek olan bir arkadaşının düğününe katılacağı için elbise almak üzere çarşıya çıktı. İlk defa kahvaltı yapmadı. PTT yakınındaki ikinci patlama yerinde olduğunu duyduk. Ölü ya da sağ çok aradık. Ancak Adana'da olduğunu öğrendik. Sağ dediler ama cenazesini getirdiler. Yeter ki gelsin istedim. Ölüsü geldi. cenazesini bulduğumuz için şükrediyoruz" dedi.

Baba Hamit Kaya ise saldırıda kaybettikleri 52 fidan için devlet yetkililerinden şehit sayılmasını isteyerek, terör mağduru olduklarını belirtti. Bugüne kadar tüm mahkemeleri takip ettiklerini ve davanın Temmuz ayında sona ereceğini belirten Kaya, sanıkların en ağır cezaya çarptırılmalarını beklediklerini ifade etti. Kaya, "Hala yüreğimiz yanıyor. Ateşimiz sönmedi. Bir az olsun hafiflemesi için ağır ceza almalarını istiyoruz. Evlatlarımızı katledenler cezalandırılsın. Devlet büyüklerimizden başbakan, bakanlarımızdan 52 kişiye şehitlik istiyoruz" diye konuştu.

Patlamada yaşamını yitirenlerin Avukatı Tayfur Yumuşak ise 4 yıldır devam eden davanın 7 Temmuz'daki duruşmasında karar çıkacağını söyledi. Yumuşak, "Olayın arkasında olanların, ihmali bulunanların, göz ardı varsa suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Reyhanlı patlamasının 4. yılındayız. Ankara'da duruşma devam ediyor. 7 Temmuz karar günüdür. Buradan çıkacak sonuç yakınlarımızı vefat edenleri, canlarımızı, ciğerlerimizi bize geri getirmeyecek ama bir an olsun dahi içimizi soğutacaktır" dedi.

Tuna ailesi, PTT yakınında ölen Oğulcan Tuna'nın evindeki eşyalarını ilk günkü gibi koruyorlar. Özel eşyaları, okul kıyafetlerinin bulunduğu özel oda hazırlayan Tuna ailesinin acısı dinmiyor. Anne Fatma Tuna, 11 Mayısın üzerinden geçen 4 yılda hala acılarının taze olduğunu söyledi. Evlatlarımızı, Oğulcanlarımızı şehit verdik. Annelerin yüreğinin ateşi dinmedi. Evlatlarımızı öldüren eli kanlı katiller en büyük cezayı alsınlar. Biz bugüne kadar tüm mahkemeleri takip ettik. Artık sonuç alma zamanı geldi. Yüreğimizdeki ateş, yangın biraz dinsin. Devlet büyüklerimizden 52 kişinin şehit sayılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Acılarının büyük olduğunu ve 4 yıldır aynı acıyı yaşadıklarını anlatan baba Ahmet Tuna ise, "11 Mayıs Reyhanlı Şehitler Derneği ile aileleri bir araya topladık. Ailelere sahip çıkıyoruz. Varsa sorunlarını ilgili makamlara iletiyoruz. Şehitlerimiz anısına Cemre Elver'in hazırladığı kitap basıldı. Bu kitabı 11 Mayıs günü yapacağımız anma programı sırasında halka dağıtacağız. Bu arada bizlere destek olan devlet büyüklerimize de teşekkür ederiz" dedi.

Dernek başkanı Tuna, 11 Mayıs Şehitleri adına Cemre Elver'in hazırladığı kitabın tanıtımı için kurulacak stanttan sonra birinci ve ikinci patlama yerlerine gerçekleşecek ziyaretin ardından Mustafa Şevki Paşa Camisinde Mevlid-i Şerif okunacağını söyledi.
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