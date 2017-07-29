29.07.2017 15:55:58
Pakistan Anayasa Mahkemesi'nin Başbakan Navaz Şerif'i görevinden almasınından ardından, geçici olarak Şahid Hakan'ın başbakanlık görevine atanacağını söyledi. Ajans, kaynak olarak Navaz Şerif'e yakın kişileri gösterdi.
Reuters: Pakistan'da yeni başbakan belli oldu!
Görevden alınan Navaz Şerif'in ardından, geçici olarak Şahid Hakan'ın başbakanlık görevine atanacağını iddia edildi.
Pakistan Anayasa Mahkemesi'nin Başbakan Navaz Şerif'i görevinden almasınından ardından, geçici olarak Şahid Hakan'ın başbakanlık görevine atanacağını söyledi. Ajans, kaynak olarak Navaz Şerif'e yakın kişileri gösterdi.
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