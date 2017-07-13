13.07.2017 15:14:08

Restoranlar kül oldu

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde, bir restoranda iddiaya göre elektrik kontağından yangın çıktı. Dumanların metrelerce havaya yükseldiği yangında, 2 restoran kül oldu.

Olay, bugün sabah saatlerinde Güzelbahçe Belediyesi 1'inci Balıkçı Barınağı'nda bulunan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, bir restoranda elektrik kontağından çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüyerek başka bir restorana, daha sonra da Sahil Güvenlik Komutanlığı binasına sıçradı. Dumanların metrelerce havaya yükseldiği yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine ihbar etti.

İhbar üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu. Yaklaşık 1 saat 30 dakika da kontrol altına alınan yangında, herhangi bir can kaybının yaşanmadığı öğrenildi. Yangının söndürülmesinin ardından 2 restoran kullanılmaz hale gelirken, Sahil Güvenlik binasında da maddi hasar oluştu. Güzelbahçe Kaymakamı Hüseyin Kulözü ile Güzelbahçe Belediye Başkanı Özdem Mustafa İnce olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.