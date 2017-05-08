09.05.2017 09:49:21

Restorana dalan otomobilin altında can veren valenin ailesi konuştu:

Bursa'da, kontrolden çıkıp restoranın bahçesine dalan otomobilin altında kalarak can veren valenin yakınları, 'Acımız büyük gereken. Sürücü hakkında ne varsa yapacağız' dedi.

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Bursa'da, kontrolden çıkıp restoranın bahçesine dalan otomobilin altında kalarak can veren valenin yakınları, "Acımız büyük gereken. Sürücü hakkında ne varsa yapacağız" dedi.Bursa'da geçtiğimiz gece saat 22:00 sıralarında meydana gelen kazada, 16 ET 092 plakalı otomobil şehir merkezinden Nilüfer yönüne seyrettiği sırada kontrolden çıkıp yol kenarındaki Durak Muhallebicisi'nin bahçesine daldı. O sırada işyerine gelen müşterilerin otomobillerine yer gösteren restoranın valesi İsmail Şener (47) ile Teyfide A. (65) isimli kadın müşteri otomobilin altında kalarak yaralandı. Restoranda yaşanan koşuşturmadan faydalanıp otomobilden inen sürücü olay yerinden kaçarken, ağır yaralı halde 112 ambulansıyla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İsmail Şener kurtarılamadı. Aynı hastanede tedavi altına alınan Tevhide A.'nın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay sonrası araçtan çıkan sürücü olay yerinden kaçtı. İşyerinin güvenlik kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri, kaçan zanlının kimliğini belirlemeye çalışırken, olaydan bir saat sonra otomobilin sürücüsü olduğunu iddia eden R.P. (22) isimli şahsı gözaltına aldı.Adli Tıptaki otopsinin ardından İsmail Şener'in yakınlarına teslim edilen cenazesi toprağa verildi. Bir süre önce eşinden ayrılan talihsiz adamın tek çocuğu olduğunu belirten kayınbiraderi Erol Kutay, "Bizim bildiğimiz kadarıyla bir tane araç sol şeritten kaydış. Çok süratli şekilde vurup kaçmış. Cenazemizi defnettik. Acımız çok büyük olduğu için olayın faili ile ilgilenemedik. Cenazemizi yeni defnettik, ama onun da peşini bırakmayacağız" diye konuştu.