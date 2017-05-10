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Ressam Eşref Armağan metro kullandı
10.05.2017 14:51:39

Ressam Eşref Armağan metro kullandı

Doğuştan görme engelli ressam Armağan, Yenikapı Metro İstasyonu'nda eserlerinden oluşan sergi açtı, Yenikapı-Şişhane güzergahında metro kullandı

Doğuştan görme engelli ressam Eşref Armağan'ın resimlerinden oluşan sergi Yenikapı Metro İstasyonu'nda sanatseverlerle buluştu.

Metro İstanbul, "Engelliler Haftası" kapsamında Yenikapı Metrosu İstasyonunda "Bizim İçin Engel Yok" sloganıyla etkinlik düzenledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler Müdürlüğü koordinesindeki İSEMX Engelliler Müzik Grubu'nun sahne aldığı etkinlikte, görme engeline rağmen parmak uçlarıyla dokunarak renkleri ve üç boyut kavramını yansıttığı resimleriyle dünyaca ünlü ressamlar arasında yerini alan Eşref Armağan, eserlerinin yer aldığı sergi açtı. Serginin açılış kurdelesini İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Metro İstanbul Genel Müdürü Kasım Kutlu ve Eşref Armağan birlikte kesti.

Armağan, sergiyi gezen katılımcılara eserlerinin hikayelerini anlattı, metro istasyonunu kağıda çizdi. Metro kabinine geçerek vatman koltuğuna oturan Armağan, Yenikapı-Şişhane istikametinde metro kullandı. Yolculara esprili dille anons yapan Armağan'a Metro İstanbul Genel Müdürü Kasım Kutlu da eşlik etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, İstanbul'da hedeflenilen hizmet anlayışını ortaya koyarken vatandaşlarla birlikte engellileri de anlayarak çalışma yürüttüklerini belirtti.

Metro İstanbul Genel Müdürü Kasım Kutlu da vatandaşların engellilere karşı duyarlılık göstermeleri açısından bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Şirket personelleri arasında engelli vatandaşların da bulunduğuna dikkati çeken Kutlu, "Bizim personellerimizin belirli bir bölümü de engelli kardeşlerimiz, hem de günde 2 milyon insana dokunarak bunlar içerisinde engelli kardeşlerimizin ulaşımda erişebilirliğini sağlamak için gayretlerimiz var. Belediye başkanımız engellilerinin metro ulaşımında imkanlarının iyileştirilmesi ve standartları sağlama açısından her türlü harcama yetkisini bize verdi." dedi.

Ressam Eşref Armağan ise hayata küsen engellilere ve ailelerine önerilerde bulundu.

"Anne-baba, çocuğun bir engeli varsa 'yapamazsın' diyerek engellemeyecek. Onu yapana kadar takip edecek, onu yapmasını sağlayacak." diyen Armağan, engelli bireylerin inanması ve başarmayı istemesi gerektiğine işaret etti.

Armağan, "Ben bu dünyaya geldim, geriye dönüşüm var mı? yok. Geriye dönüşün yoksa hep tüketici olarak mı kalacaksın bu dünyada? Yaşamını sürdürmek zorundasın. Onun için problemi silmeleri gerekmektedir. Zaten psikolojik olarak kurtulan beyin üretici olarak düşünmeye başlar. O zaman kişi kendini keşfeder. Azim, inançla şükretmesi lazım durumuna." ifadesini kullandı.

Armağan, şunları kaydetti:

"Rabbim bize 'bunu sana ceza olarak veriyorum' demiyor. Bunun bir sebebi var. Beş duyusu sağlam olan adamlar bizi gördüğü zaman 'ya bak bizim her şeyimiz var ya, gözümüz görüyor, ayağımız tutuyor, paramız var, evimiz var. Niye dünyaya güzel bakmıyoruz?' diyerek baktığı şeyi görmeye başlar. Yani biz belki de onlara mesaj vermek amacıyla dünyaya geldik. Ben böyle düşünüyorum."

Etkinliğin sonunda Armağan, Baraçlı'ya kendi eseri olan bir tabloyu imzalayarak hediye etti. Baraçlı da Armağan'a çiçek takdim etti.






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