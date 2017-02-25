25.02.2017 17:00:08

Resmini çizdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanışmak istiyor

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 2006 yılında geçirdiği havalenin ardından ortaya çıkan kas hastalığı nedeniyle yürüyemeyen 14 yaşındaki Kubilay Yiğ

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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 2006 yılında geçirdiği havalenin ardından ortaya çıkan kas hastalığı nedeniyle yürüyemeyen 14 yaşındaki Kubilay Yiğit, boş zamanlarını resim yaparak geçiriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmini karakalemle çizen Kubilay'ın tek isteği, Cumhurbaşkanı ile tanışmak.Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Karaman Mahallesinde yaşayan Hasan-Tuba Yiğit çiftinin çocukları Kubilay Yiğit'in, 2006 yılında geçirdiği havale sonrası kas hastası olduğu anlaşıldı. Büyüdükçe yürüme yetisini kaybeden ve babasının kucağında okula gidip gelen Kubilay, boş zamanlarını evde resim yaparak geçiriyor. Yaptığı çeşitli resimlerle arkadaşları arasında takdir toplayan ve katıldığı bir yarışmada 2015-2016 yılı resim başarı belgesi alan Kubilay Yiğit, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmini çizdi."KÖK HÜCRE UYGULANDIKTAN SONRA DURUMU ÇOK DAHA İYİ OLUYOR"Ailesinin geçimini ve çocuğunun tedavisini boya badana işlerini yaparak sağladığını belirten baba Hasan Yiğit, şuanda işsiz olduğunu ifade etti. Hasan Yiğit, "2006 yılında havale geçirince Denizli Devlet Hastanesine, ardından da İzmir'deki hastanelere götürdük. İzmir'de kas hastası olduğu ortaya çıktı. Yıllar içinde ilaç kullandı. İzmir'e defalarca gittik. Daha sonra Ankara'da da çare aradık. Son olarak ise Konya'da kök hücre naklini duyduk ve oraya gittik. O günden bu yana mücadeleye devam ediyoruz. Kök hücre ile daha iyi koşullara gelebiliyorlar. Kök hücre uygulandıktan sonra durumu eskiye göre daha durumu çok daha iyi oluyor. 2014'te bu tedavi uygulandıktan sonra bisiklet dahi binecek hale geldi. Pedal çevirecek gücü kendinde bulmaya başladı. Kubilay şu anda yemeği kendisi yiyemiyor, tuvalete gidemiyor. Okula ben kucağımda götürüyorum" ifadelerini kaydetti.Kubilay'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini belirten baba Yiğit, Kubilay'ın farklı resimler ve karikatürer yaptığını belirtti. Kubilay'ın fanatik Galatasaray taraftarı olduğunu belirten baba Yiğit, sevdiği futbolcu olan Sabri Sarıoğulu'nun resmini yaptığını kaydetti. Yiğit, "Maddi olarak tükendik, eğer tedavi edilemezsek uçuruma doğru gidiyoruz" dedi."CUMHURBAŞKANI İLE TANIŞMAK İSTİYORUM"Resim yapmayı çok sevdiğini ve Cumhurbaşkanın resmini yaptığını belirten 14 yaşındaki Kubilay Yiğit, "Cumhurbaşkanımızın bana yardım etmesini istiyorum. tedavi olmak istiyorum, iyileşmek istiyorum. İyileştikten sonra daha güzel resimler yapmak istiyorum" diye konuştu."OĞLUM DİĞER ÇOCUKLAR GİBİ DIŞARI ÇIKABİLSİN"Oğlunun tedavi edilmesini isteyen anne Tuba Yiğit, "Çocuklarımız kaderine mahkum olmasın. Çocuğumuzu okula götürürken, eşim sürekli kucağında getirip götürüyor. Oğlumun diğer çocuklar gibi koşturup, arkadaşlarıyla oynamasını istiyorum. O da arkadaşları gibi dışarıda gezip dolaşmak istiyor" dedi.(Medeni Topaloğlu / İHA)