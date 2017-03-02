02.03.2017 10:44:06

Resmi kurum binalarının çevresinde güvenlik tedbirleri alındı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki resmi kurum binalarının çevresinde beton bloklarla güvenlik tedbirleri alındı.

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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki resmi kurum binalarının çevresinde beton bloklarla güvenlik tedbirleri alındı.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Suriye sınırında bulunan Akçakale ilçesindeki resmi kurumlarda güvenlik tedbirleri alındı. Resmi kurumların önüne beton bloklar yerleştirilerek bazı yollar kapatıldı. Beton blokların Kaymakamlık, Askerlik Şubesi, Belediye, adliye lojmanları ve emniyet lojmanlarının önüne yerleştirildiği belirtildi.Akçakale, terör örgütü YPG'nin kontrolündeki Suriye'nin Telabyad kentinin yanında bulunuyor.