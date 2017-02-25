25.02.2017 10:47:22

Resmi belge olacak

Akçakoca Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri İlçe Müdürü Tolga Abalı, E-Devlet uygulaması üzerinden alınan nüfus kayıt örnekleri ve yerleşim yeri belgelerinin artık resmi olarak kabul edileceğini söyledi.

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Akçakoca Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri İlçe Müdürü Tolga Abalı, E-Devlet uygulaması üzerinden alınan nüfus kayıt örnekleri ve yerleşim yeri belgelerinin artık resmi olarak kabul edileceğini söyledi.Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in Resmi Gazete'de bugün itibariyle yayımlandığını belirten Abalı, bu düzenleme ile e-Devlet kapısı üzerinden alınan nüfus kayıt örnekleri ve yerleşim yeri belgelerinin, nüfus idarelerinden alınmış resmi belgeler ile aynı değerde olacağını sözlerine ekledi.Akçakoca'da yeni cüzdan verme işlemlerinde sabah saatlerinde başvuran olmaması nedeniyle sıkıntı yaşandığını ifade eden Abalı, bugün itibariyle 2 bin 875 Akçakocalının başvurusunu almış olduklarını söyledi.Tolga Abalı, geçtiğimiz hafta sonu itibariyle hafta sonları da açık olduklarını, sabah 09.00 Akşam 17.00 arası, hafta sonu da akşam 19.00'a kadar hizmet verdiklerini söylerken, Akçakocalılardan yaz dönemi yoğunluğuna girmeden, biran önce başvurularını yaparak yeni kimlik kartlarını almalarını rica etti.