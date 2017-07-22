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Reşat Petek: 'Kontrollü darbe' ihanettir!
Reşat Petek: 'Kontrollü darbe' ihanettir!
22.07.2017 12:31:17

Reşat Petek: 'Kontrollü darbe' ihanettir!

Meclis FETÖ Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanı, AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek, Kılıçdaroğlu'nun kontrollü darbe söylemini bir kez daha eleştirdi, yaptığı yazılı açıklamada kontrollü darbe söyleminin bir ihanet olduğunu belirtti.

Meclis FETÖ Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanı, AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek, CHP'nin, 'darbe raporu' şerhi eleştirdi. CHP'nin muhalefet şerhinin başlığının "Öngörülen, Önlenmeyen ve Sonuçları Kullanılan Kontrollü Darbe" şeklinde olmasının millete ihanet olduğunu söyledi.

Petek, yaptığı yazılı açıklamada, komisyonun, FETÖ/PDY ve 15 Temmuz hain darbe girişimini tüm yönleriyle araştırarak, TBMM'nin kendisine verdiği görevi en iyi şekilde yerine getirip, objektif bir yaklaşımla, delillere dayanan, gerçekçi, kapsamlı, referans alınacak Cumhuriyet tarihinin en önemli raporunu Meclis Başkanlığına sunduğunu belirtti.

Hain terör örgütünün ipliğini pazara çıkaran raporlarının sonuna kadar arkasında olduklarını vurgulayan Petek, CHP'li komisyon üyelerinin, 15 Temmuz darbe girişimine “senaryo” diyen iddialara katılmadıklarını 13 Ekim 2016 tarihli tutanaklarda açıkça ifade etmelerine rağmen rapora yazdıkları muhalefet şerhinde “kontrollü darbe” diyerek, komisyonun tutanakları, toplanan bilgi, belgeler ve özellikle kendi beyanlarıyla çelişir bir iddiada bulunduğunu kaydetti.

Petek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kontrollü darbe ve senaryo iddiaları, FETÖ'nün söylemi olduğu gerçeği karşısında CHP açıkça FETÖ ile aynı çizgide paralel hareket ettiğini ortaya koymuştur. CHP şimdilerde bu söylemlerinden çark etmeye çalışsa da raporumuza yazdıkları muhalefet şerhinin başlığı 'Öngörülen, Önlenmeyen ve Sonuçları Kullanılan Kontrollü Darbe' başlığını taşımaktadır. Açık ve net bir ifade ile kullanılan bu başlık milletimize ihanettir. Başlangıçta senaryo söylemlerini reddettiği halde geldiğimiz süreçte FETÖ söylemlerini muhalefet şerhine başlık yapan CHP, nereden talimat alarak fikir değiştirdiğini açıklamalıdır. Komisyonumuz raporunda bu gerçeklerin ifade edilmesiyle CHP suçluluk telaşına kapılmış, Komisyon Başkanı olarak tarafıma ve komisyon üyelerimize çamur atmaya kalkışmıştır."

Petek, komisyon çalışmaları ve raporun TBMM Başkanlığına sunulmasının anayasa ve TBMM İç Tüzüğü hükümlerine tamamen uygun olduğunu bildirdi.

Komisyon üyeleri ve medyayla 26 Mayısta paylaştıklarının, adı üstünde “taslak rapor” olduğunu anımsatan Petek, üyelere gönderdikleri yazıda, Meclis Başkanlığına teslim edilinceye kadar raporun, taslak olma özelliğinin devam edeceği, üyelerden gelecek eleştiri ve katkılarla değişiklik yapılabileceği açıkça ifade edilmesine rağmen, rapora “korsan ilave” yapıldığından “korsan rapordan” söz etmenin, iyi niyetli bir açıklama olmadığını belirtti.

"MÜCADELEM DEVAM EDECEK"

Petek, açıklamasında şu görüşlerini paylaştı:

"Milletimizin kalbi TBMM'yi bombalayan, 250 vatandaşımızı şehit eden FETÖ hainleriyle ağız birliği ederek 15 Temmuz darbe girişimine kontrollü darbe diyenler yürüdükleri yolu, durdukları yeri bir daha kontrol ederek aziz milletimizden, özellikle şehit yakınları ve gazilerimizden özür dilemelidir. Tarafıma 'FETÖ'cü, FETÖ sempatizanı' diyenlerle şimdiye kadar yargı önünde hesaplaştım, yargı kararları ile attıkları çamurları kendi yüzlerine sıvadım. Benzer iddiaları dile getirenler hakkında da gerekli davaları açtım ve açmaya devam ediyorum. Mücadelem hukuk içinde devam edecektir. Hukukun değişmez kuralını hatırlatıyorum: Müddei iddiasını ispat ile sorumludur. Aksi halde müfteridir."


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