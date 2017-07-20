20.07.2017 08:05:21

Remy Riou, Alanyaspor'da

Alanyaspor, Fransa'nın Nantes takımında forma giyen kaleci Remy Riou ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Alanyaspor, M'billa, Maniatis, N'Sakala ve Cenk Ahmet'ten sonra bir transfer daha yaptı. Bu kez de turuncu-yeşilli yönetim, Fransız kaleci Remy Riou ile 3 yıllık sözleşme imzalayarak renklerine bağladı.



ÇAVUŞOĞLU: TAKIMA ÇOK KATKI SAĞLAYACAĞINA İNANIYORUZ



Alanya Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleşen imza töreninde konuşan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, transfer çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Başkan Çavuşoğlu, "Bugünde Fransa'nın Nantes takımından kaleci Remy Riou ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun. İyi bir kaleci aldığımıza inanıyorum. Takıma çok katkı sağlayacağına inanıyoruz. Biliyorsunuz kalede de eksikliğimiz vardı. Yabancı kalecimiz yoktu. Onu da bugün tamamladık. Remy Riou, takımımız beraber ikinci etap kampına dahil olacak. Kendisini tebrik ediyorum" dedi.



RIOU: BURADA OLMAKTAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM



3 yıllık sözleşmeye imza atan Remy Riou ise, bu transfer gerçekleştiği için çok mutlu olduğu dile getirdi. Riou, "Uzun bir süreç oldu ama mutlu sona 2 tarafta ulaştı. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Artık yeni bir takımım ve yeni bir hedeflerim var. Takım arkadaşlarımla beraber ligi en üst seviyede tamamlamayı hedefliyorum" diye konuştu.



"TÜRKİYE LİGİ İLGİM DIŞINDAYDI"



Bir gazetecinin Süper Ligi takip ediyor musun ? sorusuna yanıt veren file bekçisi Riou, "Doğrusunu söylemek gerekirse, diğer ligleri takip etmiyorum. Çünkü kendi performansıma odaklana bir futbolcuyum. Diğer liglere, futbolculara ve kalecilere fazla odaklanmam. Bu nedenle Türkiye ligi ilgim dışındaydı. Beşiktaş'ın Fransız takımlarıyla şampiyonlar ve Avrupa liginde oynadığı maçlardan dolayı seçimim oldu. Ama ligi yakından tanımıyorum. Dediğim gibi ben her zaman kendi performansım ve kendi takımımla ilgileniyorum. Buraya geldim ve artık burayla ilgileneceğim" şeklinde konuştu.



2012'den bu yana Fransa'nın Nantes takımda forma giyen 29 yaşındaki Riou, geçen sezon 22 lig maçında forma giymiş ve kalesinde 34 gol gördü.