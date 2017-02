27.02.2017 16:00:03

Rektör Yılmaz, tüm öğrencileriyle birebir iletişim kuruyor

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, öğrenciler ile birebir iletişim kurarak, her öğrencinin ayrı ayrı fikrini alabilmek için çeşitli toplantılar düzenliyor.

HKÜ Rektörü Rektör Yılmaz öğrencileriyle "SWOT (zayıf - güçlü yönler, fırsatlar, tehditler) Analizi" yaparak, görüş ve öneriler dinliyor. Fakülte bazında birçok bölümle değerlendirme ve analiz toplantıları yapan Rektör Tamer Yılmaz, görüş ve önerilerini aldığı öğrencilere, çözümün bir parçası olmaları gerektiği konusunda da uyarılarda bulunuyor. Öğrenci aidiyetini artırmak amacıyla düzenlenen toplantılarla öğrencilerle birebir iletişim kuran Rektör, öğrenci odaklı bir eğitim ve öğretimin de uygulamalı olarak örneğini sunuyor. Yılmaz, toplantılarda öğrencilerden alınan geri dönüşleri kullanacaklarını ve yönetim raporlarında bu görüşlerden de faydalanacaklarını da kaydetti. Toplantı ve analizden çıkan sonuçları kullanarak stratejik yol haritasının yönünün de belirlendiğini vurgulayan Yılmaz, uygulamanın üniversitenin erişmeyi arzu ettiği yere ulaşmasında etkili olacak iç ve dış faktörlerin analizinde işlerini de hayli kolaylaştırdığını kaydetti."Hayatınızın Her Evresinde Gayret Gösterin"Yılmaz, toplantılar da mutlaka her öğrenciye ayrı ayrı söz vererek, görüşünü almaya gayret gösterdiğini anlatarak, "Öğrencilerin kendileri ve üniversite hakkında güçlü/zayıf buldukları yönler, fırsatlar ve tehditler ile ilgili değerlendirmelerini dinleyerek 'swot analizi' yapıyoruz. Öğrenci görüşlerinden sonra yapılan değerlendirmelerde ise daha başarılı olabilmeleri için nelere dikkat etmeleri gerektiği, neleri yapmaları/yapmamaları gerektiği konularında öğütler veriyoruz. Öğrencilerine her fırsatta yenilikçi ve girişimci olmaları gerektiğini anlatıyoruz. Çünkü yenilikçi olarak, daha başarılı olunabileceğine inanıyoruz" dedi.Rektör Yılmaz, toplantılarda öğrencilere yaptığı öğütlerde ise, "Devamlı olarak yeniliklere açık olun, bunun bir diğer adı 'eski köye yeni adet getirmektir. Bizler başımıza adet çıkaran, eski köye yeni adetler getiren öğrenciler olmanızı istiyoruz. Siz devamlı yeniliklere açık olun ki daha başarılı olabilesiniz. Girişimci olmaya hayatınızın her evresinde gayret gösterin. Girişimci olan bir birey hayatında mutlaka başarıyı yakalayacaktır" diye konuştu.