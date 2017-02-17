18.02.2017 10:43:04

Rektör Ulcay'dan kız öğrencilere ziyaret

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, merkez kampüs içerisinde yer alan Uludağ ve Halime Hatun Kız Yurdu öğrencilerini ziyaret etti.

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Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, merkez kampüs içerisinde yer alan Uludağ ve Halime Hatun Kız Yurdu öğrencilerini ziyaret etti.Öğrencilerin sorun ve isteklerini dinleyen Ulcay, "Aileleriniz sizleri bize emanet etti. Her türlü sorununuzla kendi sorunumuz gibi ilgileneceğimizden kuşkunuz olmasın. Üniversite yönetimi olarak tüm istekleriniz için bizlere ulaşabilirsiniz" dedi.Öğrencilerle önce akşam yemeği yiyen, daha sonra hep birlikte çay içen Rektör Ulcay ve Rektör Yardımcısı Hockenberger'e yurt müdürleri de eşlik etti.Öğrencilerin sadece okulda değil, okul dışında yaşadıkları ortamları görmek istediklerini belirten Rektör Yusuf Ulcay, "Farklı zamanlarda çeşitli ortamlarda sizlerle beraber olmaya gayret ediyoruz. Yönetim olarak öğrencilerimizin kaldıkları yurtlarda rahat etmelerini ayrıca önemsiyoruz. Burada arkadaşlarınız ile güzel dostluklar oluşturduğunuzu tahmin edebiliyorum. Birbirinize bir aile ortamındaymış gibi yardımcı olmaya çalışırsanız çok daha güzel dostluklar ve arkadaşlıklar sağlayabilirsiniz. Aileleriniz sizleri bize emanet etti. Her türlü sorununuzla kendi sorunumuz gibi ilgileneceğimizden kuşkunuz olmasın. Üniversite yönetimi olarak tüm istekleriniz için bizlere ulaşabilirsiniz" diye konuştu.