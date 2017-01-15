15.01.2017 17:57:59

Rektör Taş, üniversitelerindeki FETÖ soruşturması hakkında bilgi verdi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, okullarında FETÖ soruşturması kapsamında bilgi vererek, 'Soruşturma kapsamında bizde açığa almalar, ihraçlar oldu. Bizler açığa almalar olduktan sonra 5 kişiden oluşan bir soruşturma komisyonu atadık. Biz bu 5 kişiyi çok titizlikle seçtik. Bunlar üniversitemizde herkes tarafından kabul edilmiş, sevilen, güvenilir insanlar' dedi.

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, okullarında FETÖ soruşturması kapsamında bilgi vererek, "Soruşturma kapsamında bizde açığa almalar, ihraçlar oldu. Bizler açığa almalar olduktan sonra 5 kişiden oluşan bir soruşturma komisyonu atadık. Biz bu 5 kişiyi çok titizlikle seçtik. Bunlar üniversitemizde herkes tarafından kabul edilmiş, sevilen, güvenilir insanlar" dedi.Basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelen Taş, okullarında FETÖ soruşturması kapsamında bilgi verdi. Profesörlerden oluşan 5 kişilik bir soruşturma komisyonu kurduklarını anlatan Taş, "Bu komisyon uzun süre çalışmalarını gerçekleştirdi. Hem akademik, hem idari personellerin yarısından fazlasını dinledi tanık olarak. Bunun dışında üniversitemiz harici birçok tanığı dinledi. Birçok belgeye ulaştı. Tabii ki bu zamanlarda devletin resmi kurumlarıyla birçok yazışma yapıldı. Gerekli belgelerin temin edilmesi için. Bu belgelerin bizlere gelmesi, elimize geçmesi biraz da zaman aldı. O belgelerin ışığında komisyon çalışmalarını yürüttü. Bunları bir rapor halinde disiplin kuruluna sundu. Disiplin Kurulu şu anda karar verme aşamasında. Bu karar verilecek ve YÖK'e gönderilecek" dedi."Açmayı planladığımız bir fakülte yok"Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Rektör Taş, "Şu anda bizim açmayı planladığımız bir fakülte yok. Bölümler var tabii ki, açıldı da. Mesela Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'nde İç Mimarlık Bölümü kurduk. Resim Bölümü kurduk. Önümüzdeki yıl belki öğrenci alımı gerçekleştiremeyeceğiz belki. Kadrolandırmasını yapacağız. Çünkü YÖK'e göre öğrenci alımı yapabilmemiz için kadrolaştırmasını yapmamız gerekiyor. Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'nde iki bölüm açtık. Onun yanında Fen Edebiyat Fakültesi'ne Psikoloji Bölümü'nü açtık. Onun da yine kadrolaştırmasını gerçekleştireceğiz. İstatistik Bölümü kuruldu bunda da aynı şekilde kadrolaştırmasını yapıp öğrenci alımı gerçekleştireceğiz. meslek yüksek okulu kapsamında ilçelerde açmayı düşündüğümüz fakülte belki Bozüyük'te olabilir. Bir talep var, yaklaşık 1 ay kadar önce bir toplantı gerçekleşti. Bozüyük'te yeni bir fakülte açılmasında o toplantıda sanayicilerden bir destek istedik. Orada fakülte açısından baktığımızda iki tane birimimiz var. Şu anda iki ayrı yapı tek bir binada eğitim görüyor. Bir fakülte yapmak için alt yapısını hazırlamamız gerekiyor. Bize gelen talep Bozüyük'te bulunan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nun 4 yıllık birimin İşletme Fakültesi'ne dönüştürülmesi şeklinde. Biz bununla ilgili olarak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde de bir İşletme Bölümümüz var. Buradaki hocalarımız ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'ndaki hocalarımızla bir komisyon oluşturduk. Bu hocalarımız alt yapı araştırmalarını yapıyor. Bunu da değerlendireceğiz yani. Öğrencilerimiz artış göstermekte. İlçelerde pasif bölümler vardı. Pasif bölüm şuydu. Fakülte kurulmuş, birim var kadrosu yok. Biz oralara zaman içerisinde kadrolar oluşturup aktifleştirmeyi düşünüyoruz" diye konuştu."Öğrenci kalitesini arttırmamız gerekiyor"Okullarındaki öğrenci sayısı hakkında bilgi veren Taş, "Geçen yıl öğrenci sayımız 16 bin civarındaydı. Bu yıl 18 bin oldu. Her yıl aşağı yukarı 2 bin civarında öğrenci artışı gerçekleşiyor. Biraz daha niteliği çok öğrenci kalitesini arttırmamız gerekiyor. Şu an 60 binin altında öğrencimiz yok. Bunları arttırmak istiyoruz. Bizim için en üzücü şeylerden biri şu. Öğrencilerimizi 4 yıl boyunca yetiştiriyoruz. Yüksek lisans eğitimlerini başlatıyoruz. Biz de yüksek lisansta yabancı dil şartı yok. Öğrencilerimiz rahatlıkla başlayabiliyorlar. Yüksek lisanslarını bitirip doktoraya gelince yabancı dilleri olmadığı için ayrılmak zorunda kalıyorlar. Biz kendi öğrencilerimizi, kendi üniversitemizde tutamıyoruz. Bu çok ciddi bir problem. Bunun dışında bizim uluslararasılaşma alanında büyük bir problemimiz var. Bunlar hakkında da ciddi çalışmaya başladık. Üniversitemizdeki dört yıllık bölümlere seçmeli yabancı dil hazırlık sınıfı getirdik, buna başladık. Eylül ayında başladı bu hazırlık sınıfları ve şu anda da devam ediyor. 350-360 öğrenci tercih etti. İlk yıl olduğu için çok yeterli değildik ve 120 öğrenci seçtik. Şu anda devam ediyor 120 öğrencimiz" dedi.