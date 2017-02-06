06.02.2017 16:17:35

Rektör Özer'i ziyaret ettiler

Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir ve AK Parti Grup Başkan Vekili Abdullah Karagüzel, CHP Grup Başkan Vekili Mehmet Türkçelik Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer'i ziyaret etti.

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Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir ve AK Parti Grup Başkan Vekili Abdullah Karagüzel, CHP Grup Başkan Vekili Mehmet Türkçelik Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer'i ziyaret etti.Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir ve AK Parti Grup Başkan Vekili Abdullah Karagüzel, CHP Grup Başkan Vekili Mehmet Türkçelik Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer'i makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, AK Parti Grup Başkan Vekili Abdullah Karagüzel ve CHP Grup Başkan Vekili Mehmet Türkçelik Bülent Ecevit Üniversitesi'nin her geçen gün büyüyüp geliştiğini belirterek Rektör Prof. Dr. Mahmut Özer'i başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ettiler.Ziyaret esnasında Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, AK Parti Grup Başkan Vekili Abdullah Karagüzel ve CHP Grup Başkan Vekili Mehmet Türkçelik, Zonguldak Belediye Meclisi tarafından Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi'nde oda teşrifatı yapılacağını söylediler.Ziyaretleri için Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir ve Ak Parti Grup Başkan Vekili Abdullah Karagüzel, CHP Grup Başkan Vekili Mehmet Türkçelik'e teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Mahmut Özer yapılacak olan oda teşrifatı için de ayrıca Zonguldak Belediye Meclisi'ne teşekkürlerini sundu.