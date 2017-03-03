03.03.2017 10:54:03

Rektör Özer'den anma mesajı

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer, 3 Mart 1992 tarihinde Kozlu TTK müessesinde meydana gelen ve 263 madencinin hayatını kaybettiği grizu faciası nedeniyle bir mesaj yayınladı.

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Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer, 3 Mart 1992 tarihinde Kozlu TTK müessesinde meydana gelen ve 263 madencinin hayatını kaybettiği grizu faciası nedeniyle bir mesaj yayınladı.3 Mart 1992 tarihinde Kozlu TTK müessesinde meydana gelen grizu faciasında hayatını kaybeden madencilere Allah'tan rahmet dileyen Rektör Özer, "03 Mart 1992 tarihinde Zonguldak, Taşkömürü tarihinin en büyük felaketini yaşadı. 263 madencimizin hayatını kaybettiği, ülke olarak hala derin bir üzüntü ile hatırladığımız grizu faciasında hayatını kaybeden 263 madenci şehidimizi saygı ve rahmetle yad ediyorum. Madencilerimizin ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Geçmişte yaşadığımız böylesine üzücü olayların tekrar yaşanmamasını temenni ediyorum" dedi.