22.02.2017 14:33:06

Rektör Karacoşkun'a ziyaretlere sürüyor

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'a hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.

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Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'a hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'a Kilis Final Ortaokulu Kurucusu Abdulkerim Karakuş ve Okul Müdürü Necla Balcı, Acar Köyü Muhtarı Süleyman Maaşoğlu, İlim Yayma Cemiyeti Gaziantep Şube Başkanı ve aynı zamanda KYK Gaziantep İl Müdürü Ahmet Kölemen, Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Gaziantep Şube Başkanı Ahmet Gök, Akit Gazetesi Bölge Müdürü Mehmet Aytekin ve Cemiyet Üyeleri, Memur-Sen Konfederasyonu Kilis İl Temsilcisi Bekir Şen ve sendika üyeleri, Nergis Derneği Başkanı Gazi Yarbay Hüseyin Kılbaş, dernek üyeleri Bayram Koyuncu, Yusuf Calban ve Serdar Demirbaş, Gaziantep Kilis Bölge Veteriner Hekimler Odası Başkanı Yunus Emre Özdede ve Veteriner Hekim Ahmet Çıkımoğlu, hayırlı olsun ziyaretlerinde bulundular.