05.05.2017 15:33:02

Rektör Gür, Yüksekokul öğrencileriyle buluştu

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Oğuzeli Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle 'Rektörümüz Öğrencilerle Buluşuyor' adlı söyleşide bir araya geldi.

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Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Oğuzeli Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle "Rektörümüz Öğrencilerle Buluşuyor" adlı söyleşide bir araya geldi.Toplumların konuştukça empati yapabildiklerini, empati yaptıkça da kaynaşabileceklerini belirten Prof. Dr. Gür, merkez kampüs dışında bulunan öğrencilerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi. Fikir ve düşüncelerin bastırılmaması, herkesin bir konuda fikir sahibi olması ve bundan dolayı kimsenin de yargılanmaması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Gür, bu fikir ve düşüncelerin hiçbirinin vatan sevgisi üzerinde tutulmaması gerektiğinin de altını çizdi. Prof. Dr. Gür, "Vatanımız olmadan biz insanların tek başına hiçbir değeri yok. Özellikle bizim coğrafyamız ve medeniyetimiz üzerinde oynanan oyunlara fırsat vermemeye, bu hususta en önemli görev gençlerimize ve öğrencilerimize düşüyor" dedi. Tarih boyunca dış güçlerin milletin korkuları sınadığını belirten Gür, her fırsatta da ayrımcılık politikaları izlediklerini ifade etti. Gür, milli birlik ve beraberliği bölmek için türlü planlar yapılıp uygulamaya koyan dış güçlere, Anadolu insanını bütün olarak birlik ve beraberlik içerisinde hiçbir zaman kaybetmeden ve boyun eğmeden varlığını sürdürdüğünü ifade etti. Ayrıca, öğrenciler arasında da herhangi bir mezhep, din, kültür veya etnik köken ayrımcılığı yapılmaması gerektiğini, herkesin bu vatan uğrunda kardeş gibi mücadele ettiğini belirtti. Gençlerin tüm bilgiyi internetten almak istemelerinin hem kolaya kaçmak olduğunu hem de yetersiz, temeli, kaynağı ve sonucu belli olmayan yazıların yanılgısına düşebileceklerini dile getirerek uyarıda bulunan Prof. Dr. Gür, hala kitapların tozlu sayfalarını okumayı sevdiğini, internette yer alan bilgilere güvenmediğini dile getirmesi özellikle kağıt sayfalarını çevirmenin verdiği hazdan bahsederek öğrencilere bilgiye ulaşmada kolaya kaçmamalarını söyledi. Mevcut eğitim sistemi hakkındaki düşüncelerini de paylaşan Rektör Prof. Dr. Gür, özellikle Milli Eğitimdeki sürekli politika değişikliklerine eleştirel yaklaşarak ezbere dayalı eğitimin kaldırılması, öğrencilerin kendi fikirlerini dile getirebilecekleri kompozisyon tabanlı sınav yapısına geçilmesi gerektiğini ifade etti.Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Bayraktar'ın da katıldığı söyleşinin sonunda, Rektör Prof. Dr. Ali Gür'e günün anısına hediye takdim eden Yüksekokul Müdürü Yrd. Doç. Dr. Murat Karahan, dönem başından beri yapılan etkinlikler hakkında bilgi vererek dolu dolu bir eğitim öğretim dönemi geçirdiklerini söyledi.