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Rektör Gür'den üniversite öğrencilerine çağrı
17.02.2017 17:54:54

Rektör Gür'den üniversite öğrencilerine çağrı

XXI. Yüzyılda Avrasya Dinamikleri ve Türk Dünyası konulu konferansta konuşan Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, öğrencilere yaptığı çağrıda 'Teröre destek vermeden konuşun, tartışın' dedi.

XXI. Yüzyılda Avrasya Dinamikleri ve Türk Dünyası konulu konferansta konuşan Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, öğrencilere yaptığı çağrıda "Teröre destek vermeden konuşun, tartışın" dedi.

Mühendislik Fakültesi Dekanlık Binası Konferans Salonu'nda Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Türk Dünyası Araştırmaları Enstitü Müdürü Prof. Dr.Kemal Üçüncü tarafından "XXI. Yüzyılda Avrasya Dinamikleri ve Türk Dünyası" konulu konferans verildi. Konferansın açılış konuşmasını yapan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Türk Milleti'nin tarihte iz bırakan nadir milletlerden birisi olduğunu belirtirken, İslam ve Türk Milleti'nin birlikteliğinden doğacak gücün, dünya tarafından kabullenilemediğini söyledi.

"Yedi düvelin savaş nedeni İslam-Türk birlikteliği

Rektör Prof. Dr. Ali Gür, dünyanın İslam - Türk birlikteliğinden rahatsız olduğunu belirterek, yedi düvelin Türkiye'nin üstüne gelmesi ve ihanet şebekelerinin harekete geçmesinin nedeninin rahatsızlıktan kaynaklandığını kaydetti.

Gür, "İşte şu anda bizim gücümüzü keşfederken üzerimize bu kadar gelinmesinin, yedi düvelin savaş açmasının, içimizdeki ihanet şebekelerinin tamamen harekete geçirilip üzerimize gelmelerinin sebebi bu. Kırgızistan'dan, Moğalistan'dan, Türkistan'dan, Kazakistan'a kadar şu anda bunun birliği oluşuyor. 30 küsur milyonluk İran coğrafyasının Azeri Türkleriyle, Azerbaycan Türkleri, Türkiye Türkleri, Anadolu Türkleri ve diğer coğrafyadaki İslam'la müşerrefleşmiş olan milletler bir araya geldiği zaman karşısında kim durabilir ki? Ama bilesiniz ki doğumlar her zaman sancılıdır. Şu anda doğum sancısı çekiyoruz ve kutlu sabahın doğumunda da bilesiniz ki mutluluk bizimdir. O yüzden bu coğrafyaları tekrar araştırmalara tabii tutacak dil, din, tarih şuurunu oluşturacak gençlerin yetiştirilmesi açısından bu sivil toplum kuruluşu adı altındaki öğrenci birliklerimizi çok önemsiyorum" dedi.

Öğrencilere çağrı

Rektör Gür, üniversite öğrencilerine çağrıda bulunarak, "Şiddete başvurmamak kaydıyla ülkemde ve üniversitemde terörizme destek vermemek kaydıyla fikirlerinizi rahatlıkla konuşun, tartışın münazara yapın. Birbirinizi ikna edin. Konuşmaktan hiç çekinmeyin. Konuşan gençlik istiyorum, susan değil. Ama konuşmasını bilecek muhataplarını incitmeden de fikrini ikna edici düzeyde sahiplenecek bir gençlik istiyorum. Sizde de bu var" şeklinde konuştu.

"Türkistan ve İslam coğrafyası küresel gücün iki ayağı"

GAÜN Rektör Yardımcısı ve Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu Akademik Danışmanı Prof. Dr. Hilmi Bayraktar ise konuşmasında, bir devletin en büyük hazinesinin yetişmiş insan gücü olduğuna işaret ederek "Eğer biz insanını nitelikli, ufuklu, öngörülü, vizyon sahibi olarak yetiştirirsek o toplumu kimse manipüle edemez. Biz Türk Dünyası ile duygusallıktan öte, realist, tamamen gerçekçi bir politika ile bağ kurabilirsek; eğitim, kültür ve ekonomi alanında ilişkileri geliştirebilirsek Türkiye bölgesinde bölgesel bir güç olmanın da ötesinde küresel bir güç olabileceğini çok iyi biliyoruz" dedi. Türkistan ve İslam coğrafyasının küresel güç olmanın en önemli iki ayağı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Bayraktar, "Türkiye iki coğrafyaya el uzatabilirse sağlıklı, mantıklı, makul, duygusallıktan uzak, realist, gerçekçi bir yaklaşımla eğer bu iki coğrafyaya yaklaşabilirsek, Türkiye bölgesinin değil dünyanın en önemli küresel güçlerinden biri olabilecek potansiyele sahip olduğunu söylemekte yarar var" ifadelerine yer verdi.

Organizasyonu düzenleyen Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu Başkanı Ali Taşdemir de, Bu tür etkinliklerle milli varlığımızın ve birliğimizin daha da sağlamlaşması yönünde önemli adımlar atılmasını sağlamaya çalıştıklarını vurguladı.

"Eleştirel akıl ve bilgiyi önemseyin"

Konuşmalarının ardından başlayan konferansta ise Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Türk Dünyası Araştırmaları Enstitü Müdürü Prof. Dr. Kemal Üçüncü ise, 2017 yılı itibariyle dünya siyasal konjonktürüne bakıldığında doğu ve batı dünyaları arasında yeni baştan bir siyasi kültürel pozisyonun oluşmaya başladığını söyledi. Türkiye'nin bu iki dünyanın kuzeyi, güneyi, doğuya batıya bağlayan tam kavşak noktasında olduğunu kaydeden Prof. Dr. Üçüncü, öğrencilere hiçbir meseleye tek boyutlu olarak yaklaşmamaları tavsiyesinde bulundu. Üçüncü, "Türkiye'yi, Türk Milleti'ni 21. Yüzyıl'a taşıyacak şeyin eleştirel akıl ve bilgi olduğunu, bilgi üretimi olduğunu unutmayın. Biz ne kadar çok bilgi üretirsek, bilgiyle buluşursak, çağımız ile o kadar kolay entegre olabiliriz. Hatta Atatürk'ün göstermiş olduğu çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkma imkan ve kapasitemiz de o noktada artmış olur. Sadece derslerinize değil dünya, ülke sorunlarına, entelektüel meselelerine bir aydın olarak ilgi duymanızı tavsiye ediyorum. Özellikle bilimsel araştırmaları, gelişmeleri, yayınları kültürel etkinlikleri sıkı sıkı takip edin. Bu anlamda Gaziantep Üniversitesi çok büyük bir gayret gösteriyor. Bu çabalara ve çalışmalara katılarak, katkı sunarak onları daha üst noktalara taşımanızı tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Gür, programın sonunda, konferans nedeniyle Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Türk Dünyası Araştırmaları Enstitü Müdürü Prof. Dr. Kemal Üçüncü'ye teşekkür ederek, çeşitli hediye ve plaket verdi.
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