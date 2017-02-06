06.02.2017 18:12:56

Rektör Gür'den iadeyi ziyaret

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Gaziantep Sanayi Odası'na (GSO) iadeyi ziyaret gerçekleştirdi.

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Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Gaziantep Sanayi Odası'na (GSO) iadeyi ziyaret gerçekleştirdi.Prof. Dr. Gür sanayi odasına gelişinde, GSO Meclis Başkanı Mustafa Topçuoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Cevdet Akınal ve Adnan Ünverdi ile Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından karşılandı.Rektöre bu nazik ziyaretleri için teşekkürlerini sunan Konukoğlu, GAÜN'ün yetiştirdiği öğrenciler ve yaptığı akademik çalışmalarla şehrin kültürel ve ekonomik-sosyal gelişimine önemli katkılar sağladığını belirtti. Bundan sonra da üniversite-sanayi uygulamalarının artırılması, sanayici ve akademisyen arasındaki işbirliği köprüsünün güçlenmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini belirten GSO Başkanı Konukoğlu, Rektör Prof. Dr. Ali Gür ve ekibine başarı dileklerini yineledi.Ziyarette, GAÜN Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hilmi Bayraktar ve Prof. Dr. Metin Bedir, Rektör Danışmanları Prof. Dr. Süleyman Ganidağlı ve Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, Genel Sekreter Doç. Dr. Ayhan Doğan, Genel Sekreter Yardımcıları Mehmet Ali Eminoğlu ile Burhan Akyılmaz da yer aldı.Görüşme, GSO Başkanlarının, Rektöre hediye takdim etmesiyle sona erdi.