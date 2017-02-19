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Rektör Gündoğan, öğrenci kulüpleriyle kahvaltıda bir araya geldi
19.02.2017 11:54:12

Rektör Gündoğan, öğrenci kulüpleriyle kahvaltıda bir araya geldi

Anadolu Üniversitesi Öğrenci Konseyi'nin düzenlediği toplantıda, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Özcan, Anadolu Üniversitesi öğrenci kulüpleriyle Merkez Yemekhane'de bir araya geldi.

Anadolu Üniversitesi Öğrenci Konseyi'nin düzenlediği toplantıda, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Özcan, Anadolu Üniversitesi öğrenci kulüpleriyle Merkez Yemekhane'de bir araya geldi.

Kahvaltı eşliğinde düzenlenen toplantıda kendi öğrenciliğinden örnekler veren Rektör Prof. Dr. Naci Gündoğan, "Bundan 30 yıl önce bizler de öğrenciydik. Bizim yurtta kaldığımız dönemlerde yurtlarda kahvaltı olmuyordu. İlk defa 1987 ve 1988 yılında Kredi ve Yurtlar Kurumu kahvaltı vermeye başladı. Bu durum bizim için çok büyük bir yenilikti" diye konuştu.

Anadolu Üniversitesinin 3 öğün yemek hizmet sunması ve yemekhane imkânlarına da değinen Gündoğan, "Bizim üniversitemiz özellikle yemek konusunda, 3 öğün yemek vermek gibi farklı bir hassasiyet gösteriyor. Baştan savma olmayan, belli bir kalitesi olan şekilde yemek hizmeti veriliyor. Bunun için Üniversitemizin yemekhane personelleri canla başla çalışıyorlar onlara çok teşekkür ediyorum" diyerek, Anadolu Üniversitesinin öğrencilere verdiği yemek hizmeti konusundaki hassasiyetini vurguladı.

"Anadolu Üniversitesi öğrencilerinin şanslı olduğunu söyleyebilirim"

Anadolu Üniversitesinin sosyal imkânları ve öğrenci kulüplerinin varlığı sayesinde yalnızca eğitim veren bir kurum olmanın ötesinde olduğunun altını çizen Rektör Prof. Dr. Naci Gündoğan, "Yalnızca eğitim - öğretimin değil, sosyal faaliyetlerin de başarıyla yürütülmesi açısından öğrenci kulüplerimiz çok önemli. Laboratuvarlarımızı, sınıflarımızı, spor tesislerimizi, yemekhanelerimizi iyileştirmeye çalıştığımız gibi, öğrenci kulüplerimizin de sorunlarını çözeceğiz" dedi.

"Üniversitemizin enerjisini Eskişehir halkına taşımalısınız"

Öğrenci kulübü sayısının fazlalığı dolayısıyla mekânsal bazı kısıtlılıkların yaşandığını, bu sorunun da İki Eylül Kampüsü'ne yapılacak bir öğrenci merkezi ile çözüleceğini dile getiren Prof. Dr. Naci Gündoğan, ayrıca tüm kulüplerin aktif olarak faaliyet göstermesinin önemini vurguladı. Öğrenci kulüplerindeki faaliyetlerin, gelecekte mutlaka geri dönüşleri olacağını kaydeden Rektör Prof. Dr. Naci Gündoğan, "İş başvurularında artık sadece diploma notu yeterli olmuyor. Bunun yanında nasıl bir öğrencilik yaptığınız, nasıl faaliyetlerde bulunduğunuz da etkili oluyor" dedi ve bunları yürütürken derslerin aksatılmaması gerektiğinin altını çizdi. Anadolu Üniversitesine tahsis edilen Sazova'daki Türk Dünyası Kültür Sanat Merkezi'nde öğrenciler ve öğrenci kulüplerinin olmasını istediğini dile getiren Rektör Gündoğan, öğrenci kulüplerinin Anadolu Üniversitesinin enerjisini Eskişehir halkına taşıması gerektiğini söyledi. Sazova Parkı'nın halkı ve turistleri çektiğini, bu açıdan da Anadolu Üniversitesi'nin tanıtımı için önemli olacağını ifade eden Gündoğan, "Faaliyetlerimizi sadece iki kampüsümüze değil, tüm Eskişehir'e yaymış olalım. Özellikle misafir öğrencilerimize yönelik faaliyetleri Sazova'da gerçekleştirebiliriz" diye konuştu.
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